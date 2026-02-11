El BNG censura la "falta de autocrítica" del Gobierno con los accidentes ferroviarios y pide "agilidad" para investigar

La puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Investigación de Accidentes de Transporte, estipulada por ley, todavía no se ha materializado, una circunstancia que persiste después de que venciera el plazo fijado para su creación. Este retraso suscita inquietud entre representantes de la oposición, quienes consideran que la investigación de los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), donde fallecieron 47 personas, carece de la independencia necesaria. Según publicó la agencia Europa Press, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) denunció en el Congreso de los Diputados la falta de autocrítica por parte del Gobierno tras conocer la comparecencia del presidente Pedro Sánchez sobre los siniestros.

El diputado Néstor Rego, integrante del BNG y socio parlamentario del Ejecutivo, manifestó que encuentra insuficiente el simple incremento de presupuestos para el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, asegurando que la red requiere también más atención para prevenir incidentes recurrentes, así como una modernización efectiva y el fortalecimiento de los servicios. Tal como detalló Europa Press, Rego hizo hincapié en la necesidad de “agilidad absoluta” en la investigación de lo sucedido, la transparencia, un trato más adecuado a las víctimas y la mejora en las labores de mantenimiento de la red. Recordó lo acontecido en el accidente de Angrois en Santiago de Compostela para ilustrar la persistencia de las debilidades del sistema de investigación, dado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que está adscrita actualmente a un ministerio “desacreditado por actuaciones anteriores”, continúa asumiendo las pesquisas.

Coalición Canaria, a través de su diputada Cristina Valido, trasladó su preocupación al presidente del Gobierno en la misma sesión parlamentaria, según consignó Europa Press. Valido sostuvo que para proporcionar alivio a las familias y afectados se requiere, además de justicia, una investigación transparente y la depuración de responsabilidades precisas. Además, instó al Ejecutivo a garantizar que las acciones prometidas para impedir nuevos accidentes sean efectivas, colaborando al máximo con la Justicia y esclareciendo los posibles errores que condujeron a las recientes tragedias.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alberto Catalán, también respondió a la intervención de Sánchez, criticando la ausencia de autocrítica en el discurso del presidente, según reportó Europa Press. Catalán solicitó explícitamente la destitución del ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtiendo que si Pedro Sánchez no ejecuta este relevo, deberá asumir una responsabilidad equivalente en las consecuencias de los incidentes. Catalán reiteró la importancia de respetar a las víctimas, lo cual, en su opinión, exige un esfuerzo riguroso para esclarecer la verdad y depurar responsabilidades. Resaltó que la CIAF ya anticipó algunas causas de los descarrilamientos que comprometen la gestión gubernamental.

Desde el Grupo Mixto, la diputada Águeda Micó de Compromís centró su intervención en la utilidad de la política más allá de la mera supervivencia institucional. Según relató Europa Press, Micó interpeló directamente a Sánchez, argumentando que los últimos siete años de mandato socialista generan expectativas de cambio real en beneficio de la mayoría social. Criticó que, en vez de advertir reiteradamente sobre la llegada de la extrema derecha, sería más eficaz demostrar desde el Gobierno que la democracia implica proteger y mejorar la vida pública. Finalmente, sugirió que la presidencia de Sánchez sólo tendrá sentido si se acompaña de decisiones valientes que permitan evitar el regreso del Partido Popular y Vox al poder en los próximos meses.

Las intervenciones parlamentarias reflejan un creciente consenso acerca de la necesidad de revisar de manera exhaustiva el modelo de gestión ferroviaria, actualizar el marco de rendición de cuentas institucional y asegurar la atención prioritaria a las víctimas de los siniestros. Según informó Europa Press, todos los portavoces coincidieron en la urgencia de acelerar los procesos de investigación, acompañarlos de transparencia y, especialmente, asignar una mayor autonomía a los órganos encargados de esclarecer los hechos para que no dependan políticamente del Ejecutivo. Los recientes accidentes han intensificado las exigencias dirigidas al Gobierno central para que reevalúe la dirección de su política de transportes y permita la entrada en funcionamiento de nuevos organismos independientes de investigación, como prevé la legislación vigente.

Mientras tanto, diferentes sectores de la oposición reclaman que se priorice la modernización y el aumento de los servicios ferroviarios, junto con la presentación de informes claros que permitan conocer el origen de las fallas y establecer medidas correctivas. Según recabó Europa Press, partidos como BNG, Coalición Canaria, UPN y Compromís instaron a Sánchez a asumir una responsabilidad política efectiva y a no limitarse a soluciones presupuestarias o cambios superficiales dentro del sector ferroviario. Las demandas compartidas en el Congreso subrayan tanto la importancia de prevenir más incidentes como el compromiso de rendir cuentas a las familias de las víctimas y a la sociedad, en medio de una creciente presión para que el Gobierno reaccione ante la magnitud de las tragedias recientes y agilice los cambios en la gestión ferroviaria estatal.