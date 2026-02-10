El PSOE reprocha a Feijóo que diga que el Gobierno incentiva no trabajar: "Criticar el IMV es irresponsable"

El PSOE ha criticado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por decir que a día de hoy a mucha gente "no le merece la pena trabajar y el Gobierno lo incentiva" y lo consideran una crítica "irresponsable" al ingreso mínimo vital (IMV).

Para los socialistas, la realidad desmiente al líder del PP porque hoy España "roza los 22,5 millones de personas trabajando" mientras el último presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy "soñaba con alcanzar los 20 millones de ocupados". "Nunca hubo tanta gente empleada en nuestro país", señalan en un comunicado.

De este modo responden a las declaraciones de Feijóo de este mismo martes durante un acto en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

El PSOE defiende que, en 2025, España redujo la tasa de paro al 9,93%, bajando del 10% por primera vez desde 2008. "Por lo visto, al único al que no le merece la pena trabajar es a Feijóo, que prefiere dedicar su horario laboral a lanzar bulos", reprochan.

Desde Ferraz reivindican el IMV como una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y recalcan que protege a "más de 770.000 hogares" y por tanto ven "irresponsable" la crítica de Feijóo.

"Que aumente el número de prestaciones no es un fracaso, es la prueba de que el sistema llega donde antes no llegaba y protege a quien más lo necesita", sostienen.

También afean a Feijóo que dijese que "ha aumentado la tasa de abandono escolar", lo consideran "falso" y explican que en la última década el abandono escolar temprano se ha reducido en 7,2 puntos "del 20% en 2015 al 12,8% en 2025".

"Feijóo solo ofrece desinformación y desprecio hacia quienes más apoyo necesitan. Feijóo llegó a la política nacional mintiendo y se irá de ella por sus mentiras", añaden.