Hoy es noticia en España (17:30h)

PAPA ESPAÑA

León XIV invita a España a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes

El papa pide a España huir de los enfoques identitarios que pueblan el mundo de enemigos

León XIV: vengo a alentar una reconciliación entre las distintas fuerzas de esta nación

El papa agradece a España su compromiso activo con la paz y la solidaridad

El papa asegura que va a seguir trabajando contra los abusos porque son una llaga aún abierta

El rey recuerda ante León XIV los abusos en la Iglesia y elogia su "firmeza" ante ellos

El rey defiende los derechos humanos y la legalidad internacional ante el papa

Sánchez espera que la visita de León XIV a España ayude a tender "puentes de diálogo"

Feijóo da bienvenida a León XIV y subraya la necesidad de "referencias morales" en España

Abascal considera "vergonzoso" recibir a León XIV "con un Gobierno chapoteando en corrupción y mafia".

Asociaciones de víctimas de abusos denuncian su exclusión en la visita del papa

130.000 personas reciben al papa en las calles de Madrid en su primer día en España

El papa confiesa que Prevost "es del Real Madrid"

PARTIDOS PSOE

Torres ve "dramático" que el PP deje en manos de Vox los derechos de menores y mujeres

PARTIDOS PP

Borja Sémper reclama a Pedro Sánchez elecciones para acabar con "la degradación política"

PNV PP

PNV: No hicimos presidente a Feijóo en 2023 y no lo vamos a hacer ahora

PARTIDOS EH BILDU

Otegi advierte que adelantar elecciones es "abrirle la puerta" a PP y Vox: "Pocas bromas"

PARTIDOS MÁS MADRID

Monica García exige al PSOE que "deje de ser un lastre" para el espacio progresista

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

El Govern pregunta a Feijóo si su alternativa en financiación es fastidiar a Cataluña

TURISMO VERANO

Operadores turísticos recurren a descuentos ante una ralentización en reservas del verano

NISSAN ERE

Unas 500 personas se manifiestan por Barcelona contra el ERE de Nissan en Cataluña

VÍCTIMAS TERRORISMO

Familiares de García Lozano defienden la memoria de las víctimas y la convivencia sin odio

TRIBUNALES TIROTEO

Libertad sin medidas para los tres miembros de 'Los Saúles' detenidos en Huelma (Jaén)

SUCESOS DROGA

Detenidas cinco personas por abastecer de combustible a narcolanchas en Barbate (Cádiz)

Desmantelado el centro logístico de hachís más grande hallado en Cataluña con 10 detenidos

INCENDIOS FORESTALES

Extinguido el incendio que arrasó 177 hectáreas en Murcia

ACCIDENTE TRÁFICO

Mueren dos jóvenes de unos 25 años al volcar un turismo en Pinilla del Campo (Soria)

EL TIEMPO

Las temperaturas subirán mañana de forma generalizada en todo el país

EFE

nat/ie