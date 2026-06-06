Hoy es noticia en España (17:30h)

PAPA ESPAÑA
León XIV invita a España a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes
El papa pide a España huir de los enfoques identitarios que pueblan el mundo de enemigos
León XIV: vengo a alentar una reconciliación entre las distintas fuerzas de esta nación
El papa agradece a España su compromiso activo con la paz y la solidaridad
El papa asegura que va a seguir trabajando contra los abusos porque son una llaga aún abierta
El rey recuerda ante León XIV los abusos en la Iglesia y elogia su "firmeza" ante ellos
El rey defiende los derechos humanos y la legalidad internacional ante el papa
Sánchez espera que la visita de León XIV a España ayude a tender "puentes de diálogo"
Feijóo da bienvenida a León XIV y subraya la necesidad de "referencias morales" en España
Abascal considera "vergonzoso" recibir a León XIV "con un Gobierno chapoteando en corrupción y mafia".
Asociaciones de víctimas de abusos denuncian su exclusión en la visita del papa
130.000 personas reciben al papa en las calles de Madrid en su primer día en España
El papa confiesa que Prevost "es del Real Madrid"
PARTIDOS PSOE
Torres ve "dramático" que el PP deje en manos de Vox los derechos de menores y mujeres
PARTIDOS PP
Borja Sémper reclama a Pedro Sánchez elecciones para acabar con "la degradación política"
PNV PP
PNV: No hicimos presidente a Feijóo en 2023 y no lo vamos a hacer ahora
PARTIDOS EH BILDU
Otegi advierte que adelantar elecciones es "abrirle la puerta" a PP y Vox: "Pocas bromas"
PARTIDOS MÁS MADRID
Monica García exige al PSOE que "deje de ser un lastre" para el espacio progresista
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El Govern pregunta a Feijóo si su alternativa en financiación es fastidiar a Cataluña
TURISMO VERANO
Operadores turísticos recurren a descuentos ante una ralentización en reservas del verano
NISSAN ERE
Unas 500 personas se manifiestan por Barcelona contra el ERE de Nissan en Cataluña
VÍCTIMAS TERRORISMO
Familiares de García Lozano defienden la memoria de las víctimas y la convivencia sin odio
TRIBUNALES TIROTEO
Libertad sin medidas para los tres miembros de 'Los Saúles' detenidos en Huelma (Jaén)
SUCESOS DROGA
Detenidas cinco personas por abastecer de combustible a narcolanchas en Barbate (Cádiz)
Desmantelado el centro logístico de hachís más grande hallado en Cataluña con 10 detenidos
INCENDIOS FORESTALES
Extinguido el incendio que arrasó 177 hectáreas en Murcia
ACCIDENTE TRÁFICO
Mueren dos jóvenes de unos 25 años al volcar un turismo en Pinilla del Campo (Soria)
EL TIEMPO
Las temperaturas subirán mañana de forma generalizada en todo el país
EFE
nat/ie
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD