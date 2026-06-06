España jugará la semifinal en Burdeos gracias a su remontada ante Estados Unidos

Redacción Deportes, 6 jun (EFE).- La selección española de rugby 7 se ha clasificado este sábado para las semifinales del torneo de Burdeos (Francia), última etapa de las Series Mundiales, al remontar en su duelo de cuartos de final frente a Estados Unidos (17-5) en una segunda parte memorable.

En el cierre del grupo contra Australia, España acusó el rigor de la defensa oceánica, que la confinó en su zona de veintidós durante casi toda la primera parte y ello propició pérdidas del oval tras las que Ben Dowling posó a la salida de sendas melés dos ensayos idénticos, uno de ellos transformado por Maurice Longbottom

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Una larguísima jugada de ataque permitió a Jaime Manteca acortar distancias en la prolongación del primer periodo y, nada más comenzar la segunda parte, el ala vallisoletano volvió a anotar, pero su paisano Juanchín Ramos no convirtió ninguno de los dos ensayos, lo que determinó la derrota final (10-12) frente al combinado australiano.

Las dos derrotas en la fase de grupos no impidieron a los 'Leones' clasificarse para los cuartos de final como mejor tercero, lo que los condujo a la mitad más sencilla del cuadro y a reeditar en la antepenúltima ronda el duelo frente a Estados Unidos con el que abrieron el viernes su competición en el estadio Atlántico.

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Steven Tomasin, el capitán estadounidense que desbordó por la izquierda a la defensa española, fue el autor del único ensayo de la primera parte de un cuarto de final que ambas escuadras afrontaron con nervios e imprecisiones, y en la que se sucedieron las pérdidas de balón (0-5).

Romero, atento al apoyo de Manu Moreno, empató en la primera jugada del segundo periodo, cuando España le dio la vuelta al marcador gracias a su dominio de los reinicios, en los que la destreza de los delanteros en el juego aéreo resultó decisiva.

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Primero, la presión defensiva de Manteca provocó un error de manejo de Aaron Cummings que terminó con el ensayo de Josep Serres. Sin solución de continuidad, Moreno ganó el saque de centro con un manotazo espectacular en vuelo y Ramos, tras burlar a su par al ras de la melé, puso el 17-5 final en las tablas.

España, que ha jugado dos finales en su historia, pero aún no ha ganado ninguna etapa del principal circuito internacional, se medirá el domingo con Nueva Zelanda en la segunda semifinal. Mientras, por la parte alta del cuadro, Francia y Sudáfrica se disputarán la otra plaza en el duelo por el oro. EFE

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