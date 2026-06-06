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Antonelli -en la 'pole'- y Verstappen, salen por delante de los Ferrari en Mónaco

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Redacción deportes, 6 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

Antonelli, de 19 años, logró su cuarta 'pole' en la F1 -la cuarta del año- al dominar la calificación de este sábado, en cuya tercera y decisiva ronda (Q3) cubrió, con el neumático blando, los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 51 milésimas, 43 menos que el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que partirá junto a él desde la primera fila.

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Los Ferrari del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -tercero, a 228 milésimas- y el monegasco Charles Leclerc -a tres décimas exactas de Antonelli- arrancarán desde la segunda hilera. Justo delante del otro Red Bull, el del francés Isack Hadjar -quinto- y el británico George Russell, compañero del joven boloñés (y segundo en el Mundial, a 45 puntos), que lo harán desde la tercera.

Los dos McLaren, el del australiano Oscar Piastri, séptimo en parrilla, y el del inglés Lando Norris, último campeón mundial, saldrán desde la cuarta fila; en una carrera prevista a 78 vueltas, para completar un recorrido de 280,2 kilómetros.

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El francés Pierre Gasly (Alpine), noveno, y el neocelandés Liam Lawson (RB) arrancarán desde la quinta hilera en la prueba más icónica de la temporada, que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) -que festejó en Montecarlo dos de sus 32 victorias en la categoría reina- afrontarán desde la duodécima y la vigésima primera posición, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) partirá decimocuarto este domingo en la mítica carrera a orillas de la Costa Azul; en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -ganador en las calles de Mónaco en 2022- largará desde la decimoctava plaza. EFE

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