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“Majestad” busca ser el segundo ganador de Poule y Derby en el siglo XXI

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Madrid, 6 jun (EFE).- El tres años “Majestad”, que el pasado 3 de mayo logrará la victoria en los 1.600 metros de la Poule de Potros-Premio Cimera, parte como favorito para coronarse mañana en Madrid en los 2.400 del Derby Español-Premio Villapadierna, un doblete que, de lograr, le convertiría en el segundo caballo que logra esa hazaña en el siglo XXI.

El último precedente data de 2014, con los éxitos de “Arkaitz”.

El potro que entrena el guipuzcoano Guillermo Arizkorreta cuenta sus salidas por victorias, todas en 2026, en 1.600, 1.500 metros y de nuevo en la milla. Dará un brusco salto de distancia en su participación en el Derby, pero por su forma de abordar los recorrido, con lejanos remates, y por su pedigrí, con algunos hermanos maternos vencedores en dos curvas, hay argumentos para pensar que tenga el fondo suficiente para rendir al máximo nivel en 2.400 metros.

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Jaime Gelabert ha sido jockey en todas sus actuaciones y repetirá en la silla del representante de la cuadra Mediterráneo, propietario que pone en pista otro aspirante, “Time Tight”, que ha corrido seis veces en la pista de hierba del Hipódromo de La Zarzuela y siempre ha entrado en el trío. En su caso, entrenado por el argentino Óscar Anaya, su preparación ha venido orientada hacia las carreras de 2.000 metros en adelante desde el final de la campaña 2025. La checa Denissa Sikorová estará en su montura.

Frente a la pareja de Mediterráneo, habrá que tener en cuenta entre otros a “Modele Absolu”, una reciente compra en Francia de la cuadra Mazantinni, que entrena Alberto Carrasco y que viene de ganar en el país vecino con el portugués Ricardo Sousa, su jinete también en la carrera de este domingo.

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Diez son en total los participantes en el Villapadierna-Derby Español, quinta carrera de la jornada que se debería disputar a las 13.45 horas, con 35.000 euros de recompensa para la cuadra del ganador.

El programa comenzará a las 11.30 (media hora antes de lo habitual a causa del calor que ya se ha instalado en Madrid) con un interesante Premio Baratissima, de 1.400 metros y reservado a las yeguas. “Ecology”, a la que montará el propio Gelabert, parece la baza más sólida, sin olvidar a “Leyhaimur”, que reaparece, y la donostiarra “Seea the Dream”.

Para la segunda, en la misma distancia, para ejemplares de tres años, gustan “Sky Rim” y “Guadalmina” (otra monta de Gelabert). Dos hándicaps de 1.800 metros a continuación, con “Afrodita” y “Pionina” entre los favoritos de la tercera carrera y con “Dame Audiencia” y “Genil” para la cuarta, la carrera de la Lototurf.

Tras el Derby, y fuera de la Quíntuple Plus (juego de Loterías del Estado que comprende las cinco primeras carreras de cada jornada), 1.800 metros para purasangres de tres años no ganadores, y donde “Juglar”, tras su buen debut tres domingos atrás, contará con mucho apoyo en las taquillas del hipódromo.

Las mantillas de los favoritos para las carreras de la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 5 (Ecology)

2ª Carrera: 3 (Sky Rim) – 10 (Guadalmina)

3ª Carrera: 2 (Afrodita) – 7 (Pionina)

4ª Carrera: 3 (Dame Audiencia) – 5 (Genil)

5ª Carrera: 7 (Majestad). EFE

fg/sab

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