La uruguaya Fede Pizarro renueva con el Deportivo

A Coruña, 6 jun (EFE).- La internacional uruguaya Esperanza Pizarro amplió dos años más, hasta junio de 2028, su contrato con el Deportivo, al que llegó el pasado verano procedente del Eibar.

En su primera temporada como blanquiazul, la atacante disputó 19 encuentros, 17 de ellos como titular, y firmó seis goles.

“Su renovación representa mucho más que la continuidad de una futbolista diferencial. Es la apuesta por una jugadora que ha demostrado dentro y fuera del campo los valores que definen al Dépor ABANCA: esfuerzo, compromiso, ambición y sentimiento de equipo”, destacó el club.

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Espe Pizarro se encuentra actualmente concentrada con la selección nacional de su país para disputar dos encuentros de la Conmebol Liga de Naciones. EFE

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