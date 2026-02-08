Vox duplica su fuerza en Aragón y tiene en sus manos un segundo mandato de Azcón

Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo en Aragón, frente a los siete que logró en los comicios autonómicos de 2023, y tiene la llave para que el 'popular' Jorge Azcón revalide la Presidencia de la región.

En concreto, el partido que lidera Santiago Abascal se ha hecho con el 17,8% de los votos, y ha quedado por encima del PSOE en la ciudad de Teruel. Será la tercera legislatura de Vox en el Parlamento aragonés, puesto que irrumpió en las elecciones de 2019 con tres representantes. La tendencia es, así, ascendente.

Las expectativas de Vox para las elecciones aragonesas de este domingo eran buenas y el resultado logrado evoca a la situación de Extremadura. María Guardiola convocó elecciones anticipadas para sacudirse a Vox, pero el PP únicamente aumentó un escaño y los de Abascal doblaron su representación en la autonomía, lo que se ha traducido en un Vox que exige entrar en el gobierno autonómico con renovada fuerza.

Azcón siguió la estela de su compañera y, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2026, convocó elecciones anticipadas. La principal diferencia entre Extremadura y Aragón radica en el candidato de Vox: Óscar Fernández Calle era un desconocido, pero Alejandro Nolasco se desempeñó como vicepresidente autonómico hasta la ruptura de los ejecutivos de coalición en 2024.

En cualquier caso, Vox y Abascal no variaron la estrategia de campaña adoptada en Extremadura y han diseñado para Aragón el mismo esquema. Abascal se ha volcado en la campaña para los comicios de este domingo: ha celebrado cerca de una treintena de actos y desembarcó allí ya a mediados de enero.

No obstante, no se ha personado en Zaragoza para el seguimiento de la noche electoral, sino que ha conocido los resultados en la sede nacional, sita en la madrileña calle de Bambú, informa Vox a Europa Press.

LAS CRÍTICAS AL BIPARTISMO

En cuanto a los ejes de la campaña, Abascal ha vuelto a reivindicar a Vox como alternativa frente al PP y al PSOE, al que atribuye las culpas de los problemas que aquejan a Aragón y, por extensión, a toda España. Vox pone el foco fundamentalmente en la agricultura, la ganadería y la inseguridad que la formación achaca a la inmigración "masiva", fenómeno que también "colapsa" los servicios públicos y dificulta el acceso a la vivienda.

En líneas generales, los de Abascal reclaman un rechazo explícito a las políticas ecológicas, a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal, a las políticas "de género" o al gasto político "superfluo". De hecho, la inmigración ilegal se ha colado en las declaraciones y actos de Vox con la percha del plan promovido por el Gobierno para regularizar a medio millón de inmigrantes, aprobado en Consejo de Ministros a finales de enero, en plena campaña.

Además, la estrategia de Vox se ha centrado en defender su "coherencia" a lo largo y ancho de España, trazando una diferenciación con el PP, al que acusan de decir una cosa en un territorio y la contraria en otro, según sus expectativas electorales. Así, los de Abascal rechazan entrar en ejecutivos autonómicos que no den respuesta a sus demandas.

El sector agrícola, de relevancia en Aragón, se ha demostrado vital durante la campaña. Vox, tradicionalmente enfocado al campo, ha llevado a la campaña la paralización de la aprobación del acuerdo de Mercosur en el Parlamento Europeo, y le ha servido para profundizar en la defensa del campo frente al PP y al PSOE.

Vox ha recriminado al PP que apoyara el acuerdo, que ve como "una traición al campo". Durante la campaña, los 'populares' han endurecido su tono contra Mercosur. Pero en el marco de la pugna por el voto agrario, los de Santiago Abascal se enredaron con el trasvase del Ebro, que concita el rechazo social en la autonomía.

EL ENREDO DEL TRASVASE

Nolasco dijo que "si sobra agua en Aragón, y evidentemente sobra, se puede dar a nuestras regiones vecinas", lo que le acarreó críticas del resto de partidos del arco parlamentario al entender estos que se posicionaba a favor del trasvase. Azcón se preguntó si quien defiende el trasvase del Ebro podía estar legitimado para defender a los agricultores.

Abascal precisó que Vox defiende la "interconexión de todas las cuencas" y se posicionó en contra del término "trasvase", reiterando que su formación mantiene una postura uniforme sobre este asunto en todas las regiones de España.

Por otro lado, Abascal y Nolasco se han lanzado a tratar de retratar la incoherencia de la candidata del PSOE, la exministra de Educación Pilar Alegría, por sus vínculos con el dirigente socialista Francisco Salazar, acusado de acoso sexual por varias trabajadoras. Y la han atacado a cuenta de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE.

LA MALA RELACIÓN ENTRE EL PP Y VOX

La campaña de Aragón también ha servido para evidenciar por enésima vez las tensiones entre el PP y Vox. Ha tenido lugar con las negociaciones para formar gobierno de coalición en Extremadura de fondo, que están encalladas y rodeadas de ruido y cruces de reproches.

Pero la situación escaló en la recta final de la campaña, con la revelación por parte de 'ABC' de unos audios en los que se puede escuchar a altos cargos de Vox en Aragón criticando a Abascal y la estrategia de la formación, poco antes de la ruptura de los gobiernos autonómicos con el PP. El líder de Vox atribuyó la revelación a una "guerra sucia" contra la formación emprendida por 'Génova' y "sus terminales mediáticas".

En la campaña extremeña se conoció el presunto desvío de fondos recaudados por Revuelta, una organización juvenil afín a Vox, para los afectados por la dana de la Comunidad de Valencia. También la reacción de Abascal y Vox fue culpar al PP.

La actitud del líder de Vox colmó la paciencia del PP. "Hasta aquí hemos llegado", expresó en un mensaje difundido a través de la red social X (antes Twitter), que dio pie a un enzarzamiento en esa red social.

"Pero si no sabéis hacer otra cosa que guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE. Si tenéis un presidente que llegó por las guerras sucias que lleváis a la prensa. Si seguís en eso, y en cada planta de Génova se filtran noticias contra líderes regionales o contra otras plantas", dijeron, antes de retar a los 'populares' a pactar con el PSOE.

La última vez que Abascal atendió a los medios en el marco de la campaña, el viernes, reiteró que el PP está "más empeñado en atacarles" que en hacer oposición al Gobierno de Sánchez, una recriminación clásica a los 'populares', a los que afean connivencia con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En esta línea, exigió a Alberto Núñez Feijóo que "se aclare de una vez" porque actúa con "nerviosismo, que ya se puede llamar histerismo". "No se puede estar en misa y repicando" ni "decir una cosa u otra en función del territorio", abundó. Además, se mostró convencido de que las revelaciones conocidas en el marco de la campaña no tendrían "ningún efecto" en el resultado electoral.