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Roca Rey, por partida doble, y Morante, las figuras más destacadas para los Sanfermines

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Pamplona, 25 may (EFE).- Andrés Roca Rey, que acudirá en dos ocasiones, y Morante de la Puebla son las figuras más destacadas del cartel de la Feria del Toro de los Sanfermines 2026.

La Casa de Misericordia de Pamplona ha presentado este lunes el cartel para las próximas fiestas, donde los precios del abono suben un 3,8 % de media y los precios para acceder a la Plaza de Toros en los encierros se mantendrán como el pasado año.

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El presidente y el vocal de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona, José María Marco García y Eugenio Salinas; la vicepresidenta del Patronato de la Casa Misericordia, Camino Oslé; y el director de la Casa Misericordia, Jesús Cía, han sido los encargados de presentar el cartel.

La feria arrancará el domingo 5 de julio con una novillada de la ganadería navarra de Pincha a las 20:00 horas para Emiliano Osornio, Álvaro Serrano y Mario Vilau.

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El lunes 6 tendrá lugar el festejo de rejones a las 18:30 horas con toros de El Capea para Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza. Todos los festejos serán a la misma hora.

La primera corrida de toros será el martes 7 con reses de Fuente Ymbro para Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

El miércoles 8 se lidiarán toros de Cebada Gago para David Galván, Román y Manuel Diosleguarde, mientras que el jueves 9 los toros de Victoriano del Río serán para Talavante, Roca Rey y David de Miranda.

El viernes 10 se celebrará una de las corridas más esperadas del ciclo, con toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Borja Jiménez.

La programación continuará el sábado 11 con toros de José Escolar para Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca; el domingo 12 con reses de La Palmosilla para Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón; y el lunes 13 con la tradicional corrida de Miura para Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo.

La feria concluirá el martes 14 de julio con toros de Jandilla para Juan Ortega, Roca Rey y Tomás Rufo.

El director de la Casa de Misericordia ha destacado durante la presentación la combinación entre “figuras relevantes” y toreros jóvenes emergentes que “están saliendo ya y están lo suficientemente consolidados para poder acudir a estas ferias”. EFE

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EFE

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