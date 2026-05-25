Chadi Riad: "Jugar el Mundial con Marruecos sería un sueño"

Londres, 25 may (EFE).- Chadi Riad, jugador del Crystal Palace e internacional con Marruecos, subrayó que jugar el Mundial de 2026 con su país sería un "sueño" y reconoció que se ve con opciones entrar en la lista que el seleccionador Mohammed Ouahbi dará el martes.

"Jugar el Mundial con Marruecos sería un sueño. Como futbolista lo que más me gusta es representar a mi país. Estoy muy ilusionado y trabajando para ver si el entrenador me da la oportunidad", expresó el central a la Agencia EFE en vísperas de la disputa de la Liga Conferencia entre su equipo y el Rayo Vallecano.

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"Yo creo que tengo opciones. Vengo de momentos duros, pero estoy volviendo al cien por cien de mi nível físico para ser un futbolista que entre en la lista", añadió.

Chadi Riad, que debutó con Marruecos el 11 de enero de 2024 en un amistoso ante Sierra Leona, suma cuatro internacionalidades y un gol con la selección absoluta, además de haber estado presente en la última convocatoria de marzo, por lo que cuenta con opciones reales de formar parte de la cita mundialista.

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Como paso previo al anuncio de la convocatoria definitiva, Marruecos ha llevado a cabo entre el 22 y el 26 de mayo una miniconcentración de preparación en el complejo deportivo Mohammed VI, sin la presencia de muchas de sus grandes estrellas internacionales, como Achraf Hakimi, Brahim Díaz o el propio Chadi Riad, que no acudieron al estar aún compitiendo con sus clubes.

El central destacó además el crecimiento que ha experimentado Marruecos en los últimos años, una selección que alcanzó las semifinales del Mundial de Catar 2022 y que llega con altas expectativas a la próxima cita, sin olvidar que será uno de los tres países organizadores del Mundial 2030 junto con España y Portugal.

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"A Marruecos lo veo muy bien. Llevamos muchos años subiendo escalones, trabajando juntos y sabemos lo que hacemos. Tenemos humildad y cada uno se sacrifica por el otro, y eso nos está llevando cada vez más arriba", concluyó. EFE