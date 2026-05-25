Frank Cuesta se casa con Paloma Ramón en una íntima ceremonia budista en Tailandia: “El día más perfecto de nuestras vidas”

Frank Cuesta y Paloma Ramón se han casado en Tailandia. (Instagram @palomaramon_)

Frank Cuesta atraviesa uno de los momentos más felices de su vida después de años marcados por la polémica, los problemas judiciales y varios sustos de salud. El aventurero leonés se ha casado con su novia, Paloma Ramón, en una íntima ceremonia budista celebrada en Tailandia, el país donde ambos se conocieron y donde han construido su vida juntos en los últimos años.

Ha sido la propia Paloma quien ha compartido las primeras imágenes del enlace a través de sus redes sociales. “El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar”, escribió emocionada junto a varias fotografías de la boda tradicional tailandesa, celebrada en el santuario de animales de Frank.

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Frank Cuesta y Paloma Ramón se han casado en Tailandia. (Instagram @palomaramon_)

La pareja ha querido mantener un perfil discreto y apostar por una ceremonia muy personal, alejada del foco mediático. Rodeados de naturaleza y de los animales que forman parte de su día a día, ambos sellaron una relación que comenzó de forma inesperada y que ha terminado convirtiéndose en una auténtica historia de amor.

Una boda budista rodeada de animales y tradición

La celebración tuvo lugar en Tailandia y siguió la tradición budista del país. Paloma Ramón lució un elaborado vestido tradicional tailandés, acompañado de un peinado y maquillaje típicos de este tipo de ceremonias, mientras que Frank Cuesta mantuvo su estilo desenfadado y personal con un llamativo traje rosa combinado con sus dos imprescindibles: zapatillas Crocs y una gorra hacia atrás.

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Paloma Ramón se ha casado en Tailandia con Frank Cuesta. (Instagram @palomaramon_)

“Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia: los animales”, explicó Paloma en su publicación.

Entre los asistentes estuvieron algunas de las personas más cercanas a la pareja, incluidos varios de los hijos del presentador. También llamó la atención la presencia del abogado tailandés Metapon, conocido por ser la defensa de Cuesta y de Daniel Sancho.

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De fan a esposa: así comenzó su historia de amor

La relación entre Frank Cuesta y Paloma Ramón comenzó de una forma muy poco habitual. Ella, valenciana de 36 años, era fan del presentador y decidió ponerse en contacto con él a través de un correo electrónico en el que le enviaba su currículum y mostraba su interés por colaborar en el santuario.

Frank Cuesta y Paloma Ramón se han casado en Tailandia. (Instagram @palomaramon_)

Tras meses trabajando juntos en la distancia, Paloma viajó finalmente a Tailandia para implicarse de lleno en el proyecto de rescate animal. Fue allí donde nació la relación sentimental entre ambos, aunque tardaron tiempo en hacerla pública.

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“Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario y claramente tenemos una relación personal”, reconocía Frank Cuesta hace unos meses en una entrevista.

Con el paso del tiempo, Paloma se ha convertido en uno de los grandes apoyos del naturalista, especialmente durante los últimos meses, marcados por sus conflictos judiciales con su exmujer, Yuyee Alissa, además de varios problemas personales y de salud.

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Una nueva etapa tras años complicados

Paloma y Frank Cuesta, en uno de sus vídeos de Youtube

La boda llega en un momento especialmente simbólico para Frank Cuesta. En los últimos tiempos, el presentador ha atravesado una etapa muy complicada, desde su detención en Tailandia hasta la batalla legal abierta con Yuyee Alissa, además de varios problemas relacionados con su santuario y un grave incidente tras el ataque de una cobra escupidora.

A pesar de todo, el aventurero parece haber encontrado estabilidad junto a Paloma Ramón, que no solo comparte su pasión por los animales, sino también su vida en el santuario tailandés.

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