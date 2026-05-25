El TS se declara no competente para juzgar a Marta Rovira por el 'procés' y manda su caso a la Audiencia de Barcelona

El Tribunal Supremo (TS) se ha declarado no competente para juzgar por un presunto delito de desobediencia en el marco del 'procés' a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira y ha remitido su caso a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en un auto, recogido por Europa Press, en el que indica que "dado que la procesada no tiene aforamiento alguno" el Supremo "ha perdido su competencia".

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Por ello, el tribunal confirma el auto de conclusión del sumario y procede a "declinar la competencia a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona, órgano competente y al que se remitirá el testimonio de particulares correspondiente".

Rovira permaneció huida en Suiza seis años y el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, mantuvo hasta julio de 2024 una orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario.

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La dirigente de ERC también estuvo investigada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en 'Tsunami Democràtic', la plataforma a la que se achacan los disturbios posteriores a la sentencia que condenó a los líderes independentistas.