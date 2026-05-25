Gobierno Vasco explicará mañana en el Parlamento la carga de la Ertzaintza a la Flotilla

Vitoria, 25 may (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, comparecerá este martes en comisión del Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza este domingo en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de varios activistas de la Flotilla Global Sumud.

Zupiria comparecerá en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad que estaba convocada con anterioridad para tratar, entre otros temas, la investigación interna abierta cuando un detenido por la Ertzainzta en Elgoibar (Gipuzkoa) sufrió problemas de salud en los calabozos de la comisaría y tuvo que ser trasladado a un hospital.

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El consejero ya anunció este domingo que había pedido su comparecencia para explicar lo sucedido, una petición que se suma a las que han formulado EH Bildu y Sumar. La Mesa de la Comisión decidirá cómo se tramitan las tres solicitudes de comparecencia.

Zupiria asumió "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y de investigar si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

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En la actuación, la policía vasca detuvo a cuatro personas y realizó varias cargas contra quienes esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla.

Dijo el consejero que la tarea de la Ertzaintza en el lugar era la de garantizar que los activistas de la Flotilla recibieran el saludo de quienes fueron a darles la bienvenida y que quienes querían abandonar el aeropuerto pudieran hacerlo.

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"Vistas las imágenes, no conseguimos lo uno ni lo otro", señaló Zupiria, quien lamentó lo sucedido "por partida doble".

La actuación de la Ertzaintza provocó la crítica de varios partidos y la convocatoria de movilizaciones de repulsa, así como la reacción del Ministerio de Exteriores de Israel que convocó a la encargada de negocios española en el país, Francisca Pedrós, para una reunión "de aclaración" por la actuación y acusó de "hipocresía" al Gobierno español por el incidente. EFE

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