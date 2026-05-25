El Jaén FS se une a Barça e Inter con un histórico doblete nacional

Jaén, 25 may (EFE).- El Jaén Paraíso Interior ya forma parte de la élite histórica del fútbol sala español y, tras derrotar al Jimbee Cartagena por 3-5, ganó la Copa del Rey y completó así un histórico doblete de copas en la temporada 2025-2026 después de haberse proclamado también campeón de la Copa de España.

Hasta la fecha, únicamente dos clubes habían logrado conquistar ambos títulos en un mismo curso. El Barça lo consiguió en cinco ocasiones (2011, 2012, 2013, 2019 y 2020), mientras que el Movistar Inter FS hizo el doblete en 2021.

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Ahora, el Jaén Paraíso Interior se suma a ese exclusivo grupo con una temporada que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del club.

La conquista de la Copa del Rey tiene además un marcado valor simbólico para la entidad jiennense. El título llegó en Cáceres, la misma ciudad en la que en 2018 el equipo disputó la primera final copera de su historia y perdió por 3-4 ante el Barça en la prórroga.

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Ocho años después, los hombres entrenados por Daniel Rodríguez regresaron al mismo escenario para levantar el trofeo y confirmar una de las campañas más brillantes del fútbol sala nacional en los últimos años.

El conjunto andaluz superó al Jimbee Cartagena en una final vibrante y ofensiva que terminó con un marcador de 5-3.

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Con este triunfo, el Jaén Paraíso Interior amplía un palmarés que ya le sitúa entre los grandes clubes del fútbol sala español y ya con cuatro Copas de España (2015, 2018, 2021 y 2026) y una Copa del Rey (2026), consolidando un proyecto que ha logrado competir y conquistar títulos frente a los grandes dominadores históricos de este deporte. EFE

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