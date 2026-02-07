Espana agencias

Suspendido el Rayo-Oviedo por las malas condiciones del terreno de juego

Madrid, 7 feb (EFE).- El partido entre el Rayo Vallecano y el Oviedo, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, ha sido suspendido debido a que "en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad", informó LaLiga en un comunicado.

LaLiga destaca que el Rayo Vallecano ha realizado "importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad".

"Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario", detalla.

Durante todo este proceso, LaLiga ha estado monitorizando de manera constante las labores de mantenimiento y adecuación del terreno de juego, trabajando de forma coordinada con el club y realizando un seguimiento continuo de la evolución de las condiciones del campo.

Tanto el club como LaLiga han puesto todos los medios a su alcance para tratar de agotar todas las opciones de disputa del encuentro hasta el último momento.

Esta decisión de LaLiga de suspender el partido supone un nuevo capítulo con el estado del césped como protagonista. En las últimas semanas el técnico del Rayo, Iñigo Pérez, así como varios jugadores mostraron su disconformidad con el estado del terreno de juego declarando que "no es apto para un club de Primera" o calificándolo de "vergüenza".

Esas quejas provocaron que la directiva, antes de acometer una reforma íntegra del césped, tratase de buscar otra fórmula para solucionar el problema. Se decidió un tratamiento conservador que no funcionó en las zonas de las áreas y los laterales y, al comprobar que no había mejoría, se optó por cambiarlo por completo.

De conformidad con la normativa vigente, LaLiga informa que se establecerá un plazo para la presentación de propuestas de nueva fecha para la celebración del encuentro. EFE

