Espana agencias

Mario Suárez: "La climatología no es excusa, no se quiere cuidar el césped"

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- Mario Suárez, exjugador del Rayo Vallecano, lamentó que solo se hable del conjunto madrileño "por cosas negativas y da pena", aseguró que la climatología "no es excusa" para suspender un partido por el estado del césped y opinó que la directiva del club franjirrojo no cuida el césped, motivo de fondo del aplazamiento.

Mario Suárez, que vistió los colores del Rayo entre enero de 2019 y junio de 2023, dio su opinión acerca de lo que está pasando en su exequipo, que hoy no pudo jugar el partido que tenía previsto frente al Real Oviedo por aplazamiento para "preservar la integridad" de los jugadores por el estado del terreno de juego.

"No hay excusas, es que es una vergüenza, solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena. Hoy se suspende un partido de fútbol porque no se quiere cuidar el césped. La climatología no es excusa, el Leganés, Getafe, Real Madrid o Atlético tienen la misma, pero se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones y que sus jugadores puedan estar a gusto", dijo Mario Suárez en redes sociales.

"Los jugadores están hartos. Ayer sacaron un comunicado junto con el staff quejándose. Se duchan con agua fría, tienen que entrenar fuera de la Ciudad Deportiva durante meses en césped sintético... ¡En 2026 en Primera División! Es una locura, pero la culpa siempre es de los demás, y nunca pasa nada", confesó.

"Hoy el Oviedo ya está aquí, ¿y la afición del Oviedo que ha pagado su viaje y su entrada? Y si le dan el partido por ganado el Oviedo, ¿qué? Porque el Rayo está en descenso, pero los contratos que reducen si bajan son los de los jugadores. Siempre pagan los demás, y es una pena. ¿Pero y ahora qué? ¿Ahora qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Es que me da mucha pena y es un milagro lo que están haciendo los jugadores del Rayo. Es increíble", finalizó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La presa de Arcos reduce el desembalse y facilita el regreso de vecinos a sus casas

Infobae

Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas

Infobae

Rubén Múgica reprocha a Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"

Infobae

Karlsson lidera el doblete sueco en esquí de fondo

Infobae

Corberán: Estamos centrados en nosotros y en que Mestalla siga siendo incómodo al Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un AVE entre A Coruña

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

ECONOMÍA

Una mujer que lleva 16

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey