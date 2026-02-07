Mario Suárez: "La climatología no es excusa, no se quiere cuidar el césped"

Madrid, 7 feb (EFE).- Mario Suárez, exjugador del Rayo Vallecano, lamentó que solo se hable del conjunto madrileño "por cosas negativas y da pena", aseguró que la climatología "no es excusa" para suspender un partido por el estado del césped y opinó que la directiva del club franjirrojo no cuida el césped, motivo de fondo del aplazamiento.

Mario Suárez, que vistió los colores del Rayo entre enero de 2019 y junio de 2023, dio su opinión acerca de lo que está pasando en su exequipo, que hoy no pudo jugar el partido que tenía previsto frente al Real Oviedo por aplazamiento para "preservar la integridad" de los jugadores por el estado del terreno de juego.

"No hay excusas, es que es una vergüenza, solo se habla del Rayo Vallecano por cosas negativas y da pena. Hoy se suspende un partido de fútbol porque no se quiere cuidar el césped. La climatología no es excusa, el Leganés, Getafe, Real Madrid o Atlético tienen la misma, pero se gastan el dinero en cuidar sus instalaciones y que sus jugadores puedan estar a gusto", dijo Mario Suárez en redes sociales.

"Los jugadores están hartos. Ayer sacaron un comunicado junto con el staff quejándose. Se duchan con agua fría, tienen que entrenar fuera de la Ciudad Deportiva durante meses en césped sintético... ¡En 2026 en Primera División! Es una locura, pero la culpa siempre es de los demás, y nunca pasa nada", confesó.

"Hoy el Oviedo ya está aquí, ¿y la afición del Oviedo que ha pagado su viaje y su entrada? Y si le dan el partido por ganado el Oviedo, ¿qué? Porque el Rayo está en descenso, pero los contratos que reducen si bajan son los de los jugadores. Siempre pagan los demás, y es una pena. ¿Pero y ahora qué? ¿Ahora qué se puede hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Es que me da mucha pena y es un milagro lo que están haciendo los jugadores del Rayo. Es increíble", finalizó. EFE