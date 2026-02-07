El Barcelona anuncia su desvinculación de la Superliga

Barcelona, 7 feb (EFE).- El Barcelona ha anunciado formalmente tanto a la 'European Super league Company' como a los clubes que han formado parte de la misma sobre su desvinculación del proyecto de la Superliga europea, según ha informado este sábado en un comunicado. EFE
