El PP denuncia el incumplimiento de aprobar un plan de choque para la red ferroviaria

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El PP ha denunciado este viernes que el Gobierno ha incumplido la disposición de la Ley de Movilidad Sostenible que le obligaba a aprobar un plan de choque para la red ferroviaria, junto con un plan específico de atención urgente a los pasajeros y un protocolo sistemático de análisis de incidencias en la red.

Esa disposición se incorporó a la ley como una de las 20 enmiendas del grupo popular en el Senado, que luego fueron convalidadas en el Congreso, y establece un plazo máximo de dos meses para presentar dichos planes, a contar desde la entrada en vigor de la ley el 4 de diciembre de 2025.

En un comunicado el PP ha acusado al Gobierno de "ocultar" el estado de la red ferroviaria española y de "incumplir" la ley, una vez que ayer, 5 de febrero, terminó el plazo y no ha presentado los planes requeridos.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, recuerda además que en el pleno del Congreso del próximo martes se debatirá un proposición no de ley de su grupo que exige al Ejecutivo una auditoría externa independiente para analizar las vibraciones e incidencias del AVE y la aprobación de un plan de choque provincializado para la red ferroviaria española.

Bravo ha reiterado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debería "dimitir" y se ha preguntado "qué garantías puede ofrecer un ministro que se rebela e incumple disposiciones legales" en las negociaciones para suspender la huelga general en el sector los días 8, 9 y 10.EFE