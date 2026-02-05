Espana agencias

La Audiencia Nacional absuelve a Villarejo y López Madrid del encargo para acosar a la doctora Pinto

La Audiencia Nacional (AN) ha absuelto al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid del encargo que este le hizo al primero para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto.

Así consta en una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal considera que no ha quedado acreditado que Villarejo o CENYT --su grupo empresarial-- "solicitaran ni recibieran pago alguno por parte de López Madrid" para realizar dicho encargo.

De esta forma, la Sala de lo Penal coincide con el criterio de la Fiscalía, que no presentó acusación y que, en la exposición de su informe final, pidió la absolución a los acusados porque no se había encontrado prueba del supuesto pago.

Según expuso la abogada de Pinto en su escrito de acusación, el empresario estuvo "varias veces" en las oficinas de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.

En diciembre de 2013, el empresario se presentó en la consulta de la doctora junto a Redondo, "que acudía en calidad de abogado", asegura. La letrada que representa a Pinto incidió en que dicho encuentro se produjo "con intención de hostigarla".

"La visita causó miedo en Elisa Pinto, que se sintió amenazada porque en ese momento no existía ninguna denuncia", precisó la abogada.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))

