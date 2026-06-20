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Anselmi busca reverdecer la tradición de los técnicos argentinos en el Elche

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Elche (Alicante), 20 jun (EFE).- El nuevo entrenador del Elche, Martín Anselmi, intentará reverdecer la exitosa tradición de los técnicos argentinos en el banquillo ilicitano, si bien las últimas experiencias de preparadores de su país no obtuvieron los resultados esperados.

Anselmi se convierte en el duodécimo entrenador argentino de la centenaria historia de la entidad ilicitana, la segunda nacionalidad con mayor representación en el banquillo del club tras la española, y toma el relevo de ilustres preparadores como Felipe Mesones, Roque Olsen, Alfredo di Stéfano y Óscar Ruggeri, entre otros.

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La presencia argentina estuvo muy ligada al Elche durante la década de los 70, cuando numerosos futbolistas del país sudamericano reforzaron la plantilla, y volvió a cobrar protagonismo desde que el empresario Christian Bragarnik adquirió la propiedad del club en 2019.

El nuevo técnico del Elche, sin experiencia en el fútbol europeo, intentará devolver protagonismo a los técnicos argentinos en el banquillo ilicitano tras las discretas etapas recientes de Jorge Almirón y Sebastián Beccacece.

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Felipe Mesones y Roque Olsen son los dos entrenadores que más huella dejaron en la entidad y también los dos técnicos con mayor número de partidos en la clasificación histórica del club, tras dirigir al equipo ilicitano en 214 y 206 encuentros, respectivamente, repartidos en varias etapas.

Jorge D'Alessandro, a principios del presente siglo, y Néstor Rossi, en los años 70, pasaron por la entidad sin grandes logros, mientras que Gustavo Silva, a principios de los 90, quedó marcado por el primer descenso del equipo a Segunda División B.

El campeón del mundo en 1986 Óscar Ruggeri, en 2002, o el mítico Alfredo di Stéfano, a finales de los años 60, también pasaron con más pena que gloria por el banquillo ilicitano; al igual que Héctor Rial, a principios de los años 70, o José Luis Acciari, quien dirigió de forma interina un partido del Elche, saldado con derrota en Mallorca, en la temporada 2017-2018, última del equipo en Segunda B. EFE

pvb sm/cmm

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