Llorca acusa a la izquierda de "agitar pancartas" y "generar ruido" para tapar la corrupción que "les persigue"

El 'president' de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado a la izquierda valenciana de "agitar pancartas" y generar ruido" porque "no tienen nada que ofrecer" y para tapar la corrupción que "les persigue" con el exministro de Transportes José Luis Ábalos "a la cabeza", al tiempo que ha reivindicado la propuesta de la Conselleria de Educación a los docentes: "Se ha puesto en marcha el plan más ambicioso"

Así se ha expresado Llorca este sábado en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, celebrada este sábado en Sueca. En el encuentro también han participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP de Valencia y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Víctimas de la dana, profesores de la educación pública valenciana y representantes de otros colectivos sociales se han concentrado frente al recinto.

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Entre los asistentes a la concentración, se encontraban profesores de la educación pública valenciana, que mantienen las movilizaciones tras la suspensión temporal de la huelga indefinida que iniciaron el pasado 11 de mayo. Los asistentes lucían las ya tradicionales camisetas verdes de la enseñanza pública y los petos con el lema donde denuncian la "precariedad" de los docentes. Además, se ha escuchado a una 'xaranga'.

El jefe del Consell ha afirmado que tiene la "obligación" de "reparar" y "mejorar" la educación en la Comunitat tras las exigencias de los profesores en huelga: "Parte de lo que reivindican tienen razón".

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En este contexto, ha subrayado que "se ha puesto en marcha el plan más ambicioso en cuanto a climatización, una reducción del 20 por ciento de ratios y un plan de inversión para infraestructuras que en 2025 llegó al 88% de ejecución". Además, ha lamentado que "quienes durante ocho años no hicieron nada, ahora se ponen la camiseta verde para pedir lo que ellos negaron y la solución la está poniendo el PP no la está poniendo nadie más", en alusión al PSPV y Compromís.

"Todo Compromís y todo el PSOE se pone una camiseta verde y va a pedir con pancartas lo que ellos les negaron a los profesores, a vuestros hijos y a vuestras hijas durante ocho años. Y la solución la está poniendo ahora el Partido Popular, no la está poniendo nadie más", ha agregado.

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Y ha hecho hincapié en que "lo que vale la pena en política no es ganar relatos, sino mejorar la vida de tus vecinos y de tus vecinas". "Nuestra misión y lo que vale la pena de la política es saber que tú aportas un grano de arena para mejorar la vida", ha comentado y ha añadido: "Trabajamos para todos y para todas, porque esa es nuestra obligación. Y por todo eso, vale la pena dedicarse al servicio público".

Asimismo, ha defendido la libertad educativa y lingüística de las familias. "La libertad enriquece y la imposición empobrece", ha señalado. En este contexto, ha selado que "nunca tantos niños y niñas habían estudiado tanto la asignatura de valenciano como en 2025".

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SANIDAD, VIVIENDA, AGRICULTURA Y MOVILIDAD

Dicho esto, Pérez Llorca ha defendido la gestión del Consell en materias clave como sanidad, vivienda, agricultura y movilidad. En sanidad, ha resaltado una inversión de 400 millones de euros y el impulso de 22 nuevos centros sanitarios. En vivienda, ha recordado que "tras ocho años del Botànic sin construir vivienda pública", el Consell "ya tiene en marcha 5.000 viviendas y mantiene el objetivo de alcanzar las 10.000 durante la legislatura". Respecto a las políticas sociales, ha denunciado la "infrafinanciación" del Gobierno central, especialmente en dependencia.

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"El único recorte real es el del sanchismo, que adeuda 4.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana en dependencia", ha afirmado. También ha puesto en valor el apoyo al sector primario, con más de 100 millones de euros en ayudas directas para agricultores y jóvenes incorporados al campo, así como inversiones en movilidad, entre ellas 840 millones destinados a Metrovalencia.

"Todo ello a pulmón, sin ayudas del Gobierno", ha subrayado el jefe del Consell, quien ha aprovechado para reivindicar que pese a ello "hemos demostrado que se puede invertir, crecer y acabar con el infierno fiscal, bajando impuestos" para que el dinero "esté en el bolsillo de los valencianos". "El Botànic --ha dicho-- quería cobrarnos más que nadie para justificar la infrafinanciación de Sánchez y mantener sus chiringuitos".

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"Hemos conseguido muchas cosas y no podemos volver al pasado. Vamos a seguir bajando impuestos, generando empleo, una Comunitat Valenciana más próspera que garantice el mejor futuro para todos los valencianos", ha remarcado.

ZAPATERO

Durante su intervención, Pérez Llorca ha contrapuesto la forma de gobernar del Partido Popular y la del Botànic. En este sentido, ha acusado a la izquierda valenciana de "agitar pancartas y generar ruido para tapar la corrupción que tienen a su alrededor, especialmente la de los socialistas valencianos con Ábalos a la cabeza" mientras que "Diana Morant lo único que defiende es a Zapatero".

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Ante esto, el presidente del PPCV se ha preguntado "qué gran infraestructura ha ejecutado en estos años el sanchismo en la Comunitat": "¿Qué hemos conseguido con los socialistas en Madrid?".

Llorca asimismo ha puesto de relieve la situación del agua en la provincia de Alicante, los problemas del sector cerámico en Castellón o los de los Cercanías en Valencia. "Mientras tanto, nosotros tenemos que solucionar los problemas de la gente" ha remarcado Pérez Llorca.

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También ha cargado contra la también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y la secretaria general del PSPV, Diana Morant, y contra el síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, quienes a su parecer son "los únicos" que defienden a Zapatero: "Lo único que defiende Diana Morant es a Zapatero. No defiende las políticas de Pedro Sánchez en la Comunitat, sino que defiende a Zapatero y a las joyas de su emperatriz. Es lo único que sabe defender aquí cuando viene".

"Pierde más tiempo defendiendo a Zapatero --ha abundado-- que, por cierto, ya solo los únicos que le defienden son su abogado, José Muñoz y Diana Morant. Ya no le defiende nadie más".