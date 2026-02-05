El PSOE acusa al PP de Madrid de encubrir al alcalde de Móstoles por acoso y pide explicaciones a Feijóo

El PSOE ha acusado al PP de Madrid de encubrir un presunto caso de acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y pide explicaciones al líder nacional Alberto Núñez Feijóo por "mirar para otro lado".

"Feijóo debe dar explicaciones inmediatas y actuar dentro de su propio partido. No puede seguir repartiendo lecciones mientras mira hacia otro lado ante un presunto caso de acoso encubierto por el PP de Madrid", señalan desde Ferraz en un comunicado.

Los socialistas consideran que el PP de Madrid conocía una acusación de acoso contra Bautista "y lo tapó" y además "presionó a una edil para que no denunciara".

Esta concejala, señalan, pidió amparo a la dirección del PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso y recibió como respuesta una "intimidación y silencio impuesto", señalan.

"Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso acusaba a otros de 'vivir del feminismo' y de 'callar ante los abusos'. Hoy queda claro quién calla y quién encubre", añaden, indicando que deberían dimitir la propia Ayuso, el secretario general Alfonso Serrano y la número tres Ana Millán "esta última además investigada por corrupción", inciden.

El PSOE hace hincapié en que no es igual que el PP porque ellos actúan "de inmediato" cuando hay "indicios" mientras los 'populares' se dedican a "encubrir".