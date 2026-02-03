Dekker rescinde su contrato con el Joventut y regresa a Estados Unidos para operarse

Barcelona, 3 feb (EFE).- El Joventut Badalona y Sam Dekker han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes hasta el final de esta temporada y el alero estadounidense regresará a su país para ser intervenido de la lesión que arrastra en el hombro derecho.

Dekker llegó a Badalona en noviembre de 2024, siendo un jugador importante para conseguir los objetivos del equipo la pasada temporada. Por eso, la entidad catalana lo renovó en junio pasado por un año más.

Sin embargo, lastrado por sus problemas en el hombro, su protagonismo en La Penya ha ido decayendo desde la pretemporada. Y este curso solo ha disputado 12 partidos en la Liga Endesa, donde ha promediado 4,6 puntos y 3,2 rebotes en 16 minutos.

Dekker ya no ha viajado a Würzburg (Alemania), donde este martes el Joventut jugará contra el equipo local un partido del Top-16 de la Liga de Campeones y se despide del club verdinegro tras disputar 58 partidos. EFE

