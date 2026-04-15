Alexia Rivas, enamorada del ex de Luján Argüelles: 19 años mayor que ella y padre de una niña

Alexia Rivas y Carlos Sánchez en un fotomontaje. (Europa Press)

La primavera suele hacer surgir nuevos amores y en esta ocasión la afortunada de comenzar la temporada más esperada del año enamorada, feliz y sonriente es Alexia Rivas.

Tras algunos días de rumores, la colaboradora televisiva confirmaba que está saliendo con el empresario Carlos Sánchez, con quien acudió el pasado día 9 a la fiesta organizada por Juan Peña con motivo de su cumpleaños. Cómplices y cogidos de la mano sorprendieron a todo el mundo al desvelar una historia con la que están más felices.

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 15 de abril de 2026

Así lo ha confirmado la propia Alexia a la revista Diez Minutos, en la que es protagonista este miércoles de una exclusiva en la que se la puede ver junto a Carlos. Si bien el nombre de él será ajeno para muchos, a otros quizás les suene de algo, y es que Sánchez es el ex de la presentadora Luján Argüelles, con quien tiene un hijo.

Un mensaje privado que lo cambió todo

Según ha podido saber Lecturas, esta historia de amor comenzó de la forma más actual posible: a golpe de mensaje privado. Fue el propio Carlos Sánchez quien dio el primer paso escribiendo a Alexia a través de Instagram hace aproximadamente un mes. Lo que empezó como una conversación entre dos desconocidos pronto se transformó en una conexión especial que hoy ya pasean sin esconderse.

La chispa surgió en un momento clave para la colaboradora, que a comienzos de año ponía punto final a su relación con Manuel, un directivo hostelero con el que apenas estuvo tres meses. “No cuajó”, confesó entonces Alexia, dejando entrever que, pese a la breve duración, la relación había avanzado lo suficiente como para que él conociera a su familia. Sin embargo, el destino tenía preparado un nuevo capítulo para ella.

Alexia Rivas y su novio Alejandro en una imagen de archivo. (Europa Press)

Y es que si algo ha caracterizado la vida sentimental reciente de la periodista es su intensidad… y también su rapidez. Antes de Manuel, Alexia mantuvo una relación de más de un año con Alejandro, y posteriormente con Mikel Lezama, vinculado al Partido Popular. Distintas historias que, aunque importantes, no terminaron de consolidarse. Ahora, todo apunta a que Carlos ha llegado en un momento distinto. “Nos conocimos en febrero y estoy feliz”, ha declarado sin rodeos.

La pareja ha decidido no esconderse. De hecho, protagonizan la portada de la revista Diez Minutos, donde aparecen relajados, cómplices y disfrutando de esta nueva etapa. Una actitud que Alexia defiende con naturalidad: “No es una pillada, es vivir, ser feliz y disfrutar. No tengo nada que esconder. Si conozco a alguien y soy feliz, voy por la calle con él”. Una declaración de intenciones que deja claro que piensa seguir fiel a sí misma: “Estoy soltera y seguiré viviendo mi vida y conociendo gente”.

Antes de dar el paso definitivo, eso sí, la colaboradora quiso asegurarse. Y lo hizo recurriendo a una fuente de confianza: Joaquín Prat, gran amigo del empresario. Su respuesta fue clara y tranquilizadora: “A este cuídalo que es un gran tipo”, le dijo en directo, despejando cualquier duda.

Ni el pasado sentimental de él ni la diferencia de edad han supuesto un problema para Alexia. “Lo respeto profundamente, pero solo me importa él”, ha asegurado en relación a la historia previa de Carlos. En cuanto a los años que los separan —19 en total—, la periodista le resta importancia con total naturalidad: “Tiene 51 años. El otro día hablé de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias y pregunté la diferencia de edad… pero no porque me importara. ¿Cómo me iba a importar, si a mí me saca veinte años?”.

Quién es Carlos Sánchez, nuevo novio de Alexia Rivas

Luján Argüelles y Carlos Sánchez en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por su parte, Carlos Sánchez no es un desconocido en ciertos círculos madrileños. Habitual de eventos y reuniones sociales, mantiene una estrecha amistad con rostros conocidos como Fonsi Nieto o Rosauro Baro. En el terreno personal, vivió una larga relación de siete años con Luján Argüelles, con quien tiene una hija en común, Miranda, de diez años. Aunque nunca llegaron a casarse, formaron una familia sólida hasta su separación, que se hizo pública en agosto de 2020 tras el confinamiento.

No fue una ruptura sencilla, pero con el paso del tiempo ambos han conseguido mantener una relación cordial por el bien de su hija. Además, la vida puso a Carlos a prueba en octubre de 2021, cuando sufrió un grave accidente en el pantano de Entrepeñas (Guadalajara). Un episodio que estuvo a punto de costarle la vida, pero del que hoy está completamente recuperado.