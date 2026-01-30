AMP- Sánchez promete a familias de las víctimas que llegará "hasta el final" y hará las "mejoras" necesarias

El homenaje estatal previsto en honor a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida se mantiene sin fecha, luego de que algunos familiares comunicaran su decisión de no asistir, según informó Europa Press. La ceremonia, pensada de carácter laico y organizada entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, quedó aplazada tras conocerse las reticencias de parte de los allegados a las 46 personas fallecidas, y las autoridades aún no han concretado el momento en que se llevará a cabo el acto.

Durante una intervención en el acto “Mujeres liderando la ONU del siglo XXI”, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó que “el Estado no va a mirar para otro lado”. De acuerdo con Europa Press, Sánchez recalcó ante los familiares el compromiso de acompañamiento del Gobierno y la voluntad de ofrecer respuestas que permitan esclarecer las causas de los siniestros ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Sánchez aseguró que llegarán “hasta el final” en las investigaciones y declaró: “solo queda el compromiso y la acción; el Estado en su conjunto va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido”.

Europa Press detalló que Sánchez hizo hincapié en la importancia de no añadir una carga económica a las familias afectadas por las tragedias. “Además del dolor, no deben cargar también con una situación económica que les haga sentirse desamparados”, afirmó el jefe del Ejecutivo. En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó esta semana un paquete de ayudas destinadas a los allegados de los fallecidos por un valor total de 20 millones de euros, recursos exentos de impuestos y disponibles para su cobro en los próximos tres meses. Sánchez enfatizó que “las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco a las familias, no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y, por supuesto, todo el tiempo que haga falta”.

El día anterior, se celebró en Huelva una misa funeral por los afectados en el accidente de Adamuz, acto al que asistieron los Reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y altos miembros del Gobierno central, entre ellos la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Ángel Víctor Torres y Luis Planas. Según publicó Europa Press, la ausencia de Sánchez en esta ceremonia generó críticas desde la oposición. Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, cuestionó la actitud del presidente, calificando de falta de “coraje” su decisión de no acudir al funeral y declarando que “no está a la altura” para liderar el Gobierno. Gamarra además señaló al ministro de Transportes, Óscar Puente, calificándolo de “insensible, soberbio e incompetente” por su intervención en el Senado, donde defendió la actuación del Ejecutivo en la gestión de los siniestros y descartó cualquier fallo en su departamento, de acuerdo con Europa Press.

Las críticas de la oposición llegaron tras la comparecencia de Puente en la Cámara Alta, en la que el titular de Transportes explicó las acciones realizadas por el Gobierno tras los accidentes ferroviarios. Puente defendió la labor desarrollada por su ministerio, frente a las insistencias desde el Partido Popular, que volvieron a pedir su dimisión. Europa Press consignó que, durante su declaración, el ministro sostuvo que las decisiones adoptadas buscaban ofrecer asistencia a los familiares y mejorar los protocolos en materia de seguridad.

A pesar de las controversias políticas y la demora en la celebración del homenaje de Estado, el Gobierno ha reiterado, según Europa Press, la disposición a revisar y modificar aquellos procedimientos y normativas que pudieran contribuir a la prevención de futuros accidentes en la red ferroviaria. El Ejecutivo expresó que se avanzará en las investigaciones hasta determinar las causas que provocaron las tragedias de Adamuz y Gelida.

Europa Press señala que el anuncio del paquete de ayudas económicas representa una de las principales respuestas institucionales, en medio de las demandas de apoyo y acompañamiento por parte de las familias de las víctimas. Entre los reclamos se incluye el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de mejoras en el sistema ferroviario nacional que permitan reforzar la seguridad en los trayectos y garantizar que no se repitan accidentes de esas características.