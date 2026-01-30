Espana agencias

Alcaraz, el más joven en alcanzar la final en los cuatro Grand Slam

Melbourne (Australia), 30 ene (EFE).- Carlos Alcaraz, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el más joven de la historia en disputar las finales de los cuatro torneos del Grand Slam, por delante del estadounidense Jim Courier en 1993.

El murciano, que jugará por el título ante el ganador del partido entre el italiano Jannik Sinner y el serbio Novak Djokovic, se situó en la octava final de un grande. Jugó y ganó dos del Abierto de Australia, otras dos con triunfo en Roland Garros y tres en Wimbledon, con dos victorias y una derrota, la de 2025 ante el italiano Sinner.

Ahora, por primera vez en su historia, jugará la del Abierto de Australia, la cuarta seguida en Grand Slam. El murciano supera ya el registro de Courier, que lo completó con 22 años y 321 días, cuando ganó Wimbledon en 1993. EFE

