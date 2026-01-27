Espana agencias

Gobierno de Colombia propuso a Ecuador reunirse en Panamá, pero no ha recibido respuesta

La administración colombiana intenta avanzar en el diálogo bilateral para superar las diferencias económicas, sugiriendo un encuentro en el marco de un foro internacional, pero autoridades ecuatorianas mantienen silencio sobre la invitación según confirmó la canciller Rosa Villavicencio

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, comunicó en conferencia de prensa que su país sugirió celebrar una reunión bilateral con autoridades de Ecuador, en el contexto del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, cuya próxima edición se llevará a cabo en Ciudad de Panamá. Según informó EFECOM, la propuesta fue hecha con el objetivo de abordar y tratar de resolver el conflicto comercial que surgió entre ambas naciones la semana anterior, pero hasta el momento el gobierno ecuatoriano no ha manifestado respuesta a esa invitación.

De acuerdo con EFECOM, la jefa de la diplomacia colombiana detalló que el ofrecimiento incluye como posibles fechas el 27 o 28 de enero y contempla tanto Bogotá como Ciudad de Panamá como opciones para la sede del encuentro. La canciller subrayó que ambos presidentes —el colombiano y el ecuatoriano— asistirán al foro internacional que organiza la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), lo que facilitaría un encuentro directo para dialogar sobre las diferencias económicas que han marcado la relación bilateral en los últimos días. Villavicencio explicó: “Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador”.

El medio EFECOM consignó que la urgencia de este encuentro se relaciona directamente con la llamada “guerra comercial” que escaló entre ambos países en la última semana, y que ha afectado flujos de intercambio y otras actividades económicas. Funcionarios del gobierno colombiano entienden que un diálogo de alto nivel representaría la vía más adecuada para destrabar las tensiones e intentar retomar la normalidad en las relaciones comerciales y diplomáticas. Ante las interrogantes de la prensa durante la conferencia, Villavicencio reiteró el interés de Colombia en encontrar mecanismos de solución dialogada y subrayó que la invitación continúa abierta.

La cobertura de EFECOM describe que la falta de respuesta por parte de Ecuador mantiene la incertidumbre sobre la dinámica y el cronograma de posibles conversaciones bilaterales. A pesar de que el foro de la CAF se establece como un escenario idóneo para el intercambio diplomático, fuentes del gobierno colombiano indicaron que priorizan una solución negociada previa a la intensificación del conflicto. Analistas citados mencionan que el resultado de esta gestión podría impactar no solo la relación comercial sino también otros aspectos de la cooperación fronteriza. Mientras el equipo de la cancillería colombiana insiste en explorar todas las oportunidades para el acercamiento, el silencio ecuatoriano incrementa la atención sobre las implicancias que un diálogo fallido podría tener en el corto plazo.

Según publicó EFECOM, el foro internacional en Panamá representa una oportunidad estratégica, dada la presencia confirmada de los presidentes de Colombia y Ecuador, así como de otros líderes regionales y representantes de instituciones de desarrollo. Las autoridades colombianas sostienen que la disposición al diálogo se mantiene firme, y que esperan una respuesta formal para avanzar en la agenda bilateral. Hasta ahora, la postura de Ecuador se ha caracterizado por la cautela y la ausencia de comentarios oficiales sobre la propuesta lanzada desde Bogotá.

La información de EFECOM insiste en que la tensión reciente tuvo como desencadenante decisiones económicas unilaterales que establecieron restricciones y repercusiones sobre los mercados de ambos países. La expectativa del encuentro en Panamá reside en la posibilidad de sentar a la mesa de negociación a los principales responsables políticos de ambas partes, con la mediación de la CAF y bajo la mirada de la comunidad internacional. La perspectiva colombiana enfatiza el valor de la cooperación regional y los mecanismos multilaterales como facilitadores de soluciones frente a disputas de carácter económico.

Aunque la cancillería colombiana permanece a la espera de un pronunciamiento de Ecuador, mantiene su intención de aprovechar cualquier oportunidad diplomática que permita superar las diferencias recientes y restaurar una relación de confianza con el país vecino. Según reiteró EFECOM, la atención estará centrada en el foro de Panamá, en la expectativa de si finalmente se logra concretar el esperado cara a cara entre los dos gobiernos.

