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Los Knicks remontan 29 puntos a los Spurs y ponen el 3-1 en las Finales

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Redacción Deportes (EE.UU.), 10 jun (EFE).- Los New York Knicks derrotaron este miércoles por 107-106 a los San Antonio Spurs tras culminar una épica remontada de 29 puntos en la segunda mitad, la mayor de la historia de las Finales de la NBA.

Con este triunfo, los Knicks toman una ventaja de 3-1 y quedan a una sola victoria de su primer anillo desde 1973, que podrían conquistar este próximo sábado en San Antonio. EFE

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