Delcy Rodríguez espera que Venezuela sea un "gigante productor" de petróleo como EE.UU.

La administración venezolana informó que en 2025 la producción de petróleo alcanzó los 1.081.000 barriles por día, según cifras oficiales citadas por EFECOM, lo cual marca el quinto año consecutivo de aumento desde 2021, cuando la cifra fue de 636.000 barriles diarios y supera el promedio registrado en 2019, que fue de 1.013.000 barriles al día. Sobre este avance, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió en un encuentro con compañías nacionales y extranjeras la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por el Ejecutivo, asegurando que esa transformación legal permitirá transitar hacia la meta de convertir al país en un "gigante productor del mundo", comparable con Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita.

Según publicó EFECOM, Rodríguez participó en una jornada de consultas organizada como parte del proceso legislativo para debatir la reforma, en la que estuvieron presentes representantes de la empresa española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, además de compañías de China, Catar y Venezuela. La transmisión del evento fue realizada por el canal estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez manifestó que "tenemos que pasar de ser el país con las reservas más grandes de petróleo del planeta a ser un gigante productor, que Venezuela sea un gigante al lado de Rusia, de Estados Unidos, de Arabia Saudita, que seamos gigantes productores de petróleo (...) Ya basta del título de tener las mayores reservas y que eso no se traduzca en desarrollo para Venezuela".

La propuesta legal contempla la introducción de los denominados "contratos de participación productiva", mecanismo que, según expertos y datos inscritos en la nota de EFECOM, ya se ha aplicado con ciertas empresas trasnacionales como Chevron. Esta modalidad contractual busca ampliar la intervención de capital privado y ha permitido, de acuerdo con Delcy Rodríguez, que Chevron registre actualmente "la producción más alta en los últimos 25 años en Venezuela".

Durante la reunión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, argumentó ante los asistentes que la manera de incrementar la producción petrolera "de manera exponencial" radica en la llegada inmediata de inversión extranjera. Señaló la importancia de ofrecer garantías de seguridad jurídica y establecer mecanismos de arbitraje claros en los contratos para asegurar que los capitales internacionales ingresen con confianza al sector energético.

A su vez, Jorge Rodríguez enfatizó la necesidad de mantener una postura estricta en el combate a las prácticas "inadecuadas" en el sector petrolero, con referencia explícita a la corrupción. El dirigente legislativo explicó que resulta urgente reformar la ley para asegurar que las condiciones legales y contractuales permitan a las compañías extranjeras operar en un entorno de certidumbre y transparencia.

El Gobierno sostiene, de acuerdo con lo reportado por EFECOM, que el objetivo fundamental de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos consiste en potenciar la producción de crudo, dejando atrás la condición de Venezuela como país con grandes reservas pero bajo rendimiento exportador. Según la visión oficial, incorporar mayores niveles de inversión privada y fórmulas de cooperación productiva es esencial para estimular el desarrollo del sector y, con ello, avanzar hacia el crecimiento económico y el fortalecimiento del mercado petrolero nacional.

Las cifras presentadas durante el evento muestran un repunte sostenido en la producción nacional de petróleo en los últimos años. El crecimiento, de acuerdo con los datos citados por EFECOM, ha implicado un aumento de 445.000 barriles diarios entre 2021 y 2025, atribuido por funcionarios gubernamentales a iniciativas como los contratos de participación productiva y la entrada o ampliación de la actividad de empresas internacionales bajo nuevas reglas.

El marco regulatorio actual y la reforma propuesta han sido objeto de consultas ante diversos actores del sector, en particular ante firmas extranjeras que, según detalló EFECOM, están a la espera del establecimiento de reglas claras y mecanismos de seguridad jurídica eficaces para continuar, o en algunos casos iniciar, inversiones de largo plazo en el país.

Durante su intervención, Delcy Rodríguez reiteró que el crecimiento de la producción debe traducirse en desarrollo concreto para la nación y que el desafío esencial radica en transformar las grandes reservas petroleras en recursos efectivamente explotados que contribuyan al bienestar económico. La mandataria puntualizó que el nuevo modelo legal impulsará la transición y posicionará a Venezuela entre los mayores exportadores del mundo, siempre según lo publicado por EFECOM.