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Almeida: "El Rayo Vallecano es el primer equipo de Madrid en estos momentos"

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Madrid, 8 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido que hoy se puede decir "sin ningún problema" que el Rayo Vallecano "es el primer equipo de Madrid en estos momentos" por sus resultados deportivos tras ganar anoche al Estrasburgo (0-1) y lograr una histórica clasificación para la final de la Liga Conferencia, en la que se medirá al Crystal Palace inglés.

Así lo ha declarado Almeida a preguntas de los periodistas durante la celebración del Día de Europa, donde ha reconocido que el Rayo Vallecano ha conseguido los objetivos deportivos que tenía planteados a principio de temporada, pese a que "nos parecía impensable que pudiera llegar a la final de una competición europea".

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"Lo ha hecho de una forma brillante porque ayer dominó el partido de principio a fin y con ese final, además, del penalti que para Batalla, el portero del Rayo, por tanto, orgullo de barrio, orgullo de ciudad, estaremos en Leipzig acompañando al Rayo Vallecano, por supuesto", ha afirmado.

Según Almeida, lo conseguido ayer fue una "hazaña gigantesca". EFE

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