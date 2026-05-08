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Paulina Rubio rompe su silencio tras la batalla judicial con Colate por la custodia de su hijo: “Nada se compara con ser madre”

Tras tres días viéndose la cara con Nicolás Vallejo-Nágera en los juzgados de Miami, la cantante ha dado un paso al frente con un emotivo comunicado

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Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado (Foto: RS)
Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado (Foto: RS)

No han sido días sencillos para Paulina Rubio. La estrella mexicana, acostumbrada a brillar bajo los focos de los escenarios más importantes del mundo, ha tenido que cambiar esta semana las lentejuelas por la sobriedad de la corte de Miami. Desde el pasado lunes, la cantante mantiene un pulso judicial con su exmarido, Nicolás Vallejo-Nájera, conocido públicamente como Colate, en una disputa que trasciende lo económico para centrarse en lo más sagrado para ambos: el destino de su hijo en común.

El juicio, que ha durado tres jornadas agotadoras, ha puesto sobre la mesa dos visiones de vida diametralmente opuestas. Por un lado, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera solicita formalmente que el joven Andrea Nicolás, que ya ha cumplido 15 años, se traslade a vivir a Madrid con él. Por otro, Paulina desea con todas sus fuerzas que su hijo permanezca a su lado en la espectacular casa nueva que ha adquirido recientemente en la ciudad de Florida. Sin embargo, en un giro inesperado que ha dejado a ambas partes en vilo, la tutora legal del menor ha manifestado ante la jueza que la opción más beneficiosa para el joven podría no estar ni en España ni en Miami, sino en un internado ubicado en una tercera ciudad.

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Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera (Colate) siguen en batalla legal
Medios aseguran que 'La Chica Dorada' perdió la custodia temporal de su hijo Crédito:Europa Press

A pesar de la complejidad del proceso y de la incertidumbre que rodea el veredicto —que no se conocerá hasta dentro de tres o cuatro semanas—, Paulina Rubio se muestra “tranquila, contenta y segura” de cómo ha defendido su postura. Tanto es así que ha decidido romper su silencio con un comunicado exclusivo en la revista Semana.

“Ser madre es mi razón de ser”

En un texto cargado de sentimiento y determinación, la intérprete de Ni una sola palabra ha querido desnudarse emocionalmente para reivindicar su faceta más íntima. “Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, comienza el comunicado de la artista.

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Paulina, que siempre ha protegido con celo la privacidad de sus hijos, ha reflexionado sobre el vínculo inquebrantable que la une a ellos, elevando la maternidad por encima de su estatus de icono global. “Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses. Pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón siempre”, continúa, en lo que parece una declaración de intenciones sobre su lucha en los tribunales.

Paulina Rubio defiende su papel de madre tras el juicio con Colate Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo en común, Andrea Nicolas (Revista Semana)
Paulina Rubio defiende su papel de madre tras el juicio con Colate Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo en común, Andrea Nicolas (Revista Semana)

La apodada Chica Dorada es consciente de que su imagen pública está ligada al éxito y la ambición, pero en su comunicado se esfuerza por dejar claro que su verdadera jerarquía de valores comienza y termina en su hogar. “La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre”, expresa con rotundidad.

Para Paulina, la batalla legal no es una cuestión de ego, sino de compromiso absoluto con el bienestar de Nico. “Ese el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, añade, reafirmando que no escatimará esfuerzos en el proceso judicial. El cierre de su misiva es una oda al sentimiento más profundo: “Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

El juicio que hoy ha quedado visto para sentencia tiene una particularidad legal que podría cambiarlo todo. Al tener Andrea Nicolás 15 años, la justicia de Estados Unidos le otorga un peso significativo a su opinión. Según ha trascendido, el menor ha tenido la oportunidad de testificar ante la jueza, compartiendo su propio deseo de mudarse a España para iniciar una nueva etapa cerca de su familia paterna. Aunque la custodia seguirá siendo compartida —un punto en el que ambas partes están de acuerdo—, la decisión sobre el lugar de residencia del joven la tiene la jueza.

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