El Gobierno asegura que ningún español del crucero ha expresado oposición a la cuarentena

(Actualiza la NA5065 con declaraciones del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños)

Madrid, 8 may (EFE).- El Gobierno ha asegurado este viernes que los 14 pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus se están mostrado "muy colaboradores" y ninguno ha manifestado por el momento su oposición a someterse a una cuarentena cuando lleguen a España, aunque si no hubiera colaboración "habría herramientas legales para que ese aislamiento se pudiera llevar a cabo".

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Así lo han explicado en sendas entrevistas recogidas por EFE el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha contactado con los cruceristas españoles a bordo del MV Hondius y ha dicho tener "toda la confianza" en que los 14 se aislarán en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde serán trasladados el lunes desde Tenerife.

Lo ha afirmado por el "ánimo", el "sentido común" y la "racionalidad" que transmiten los propios viajeros. "Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha subrayado en una entrevista en TVE.

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También Bolaños, en una entrevista en Antena 3, ha destacado que los 14 pasajeros se están mostrado "muy colaboradores y muy facilitadores" y ha señalado que "lo más probable, incluso pensando en su propio interés" es que ellos sean los primeros interesados en ser protegidos, cuidados y en no infectar a sus seres queridos.

"De momento todo son facilidades y todo es colaboración", ha insistido el ministro de Justicia, que ha precisado que si no hubiera colaboración por parte de estas personas "habría herramientas legales para que ese aislamiento se pudiera llevar a cabo, porque estamos hablando de una cuestión de salud pública".

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En el mismo sentido, el secretario de Estado de Sanidad ha recordado que existen instrumentos legales para establecer cuarentenas obligatorias, pero aunque ha reconocido que será algo "largo y tedioso", espera que sean voluntarias y todo tenga un "desenlace lo más apacible posible".

Todo el proceso se decidirá en un protocolo que está ultimando la Comisión de Salud Pública que se reúne este viernes.

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Mientras, este sábado está previsto que el equipo del Ministerio se desplace presencialmente a Canarias para seguir "trabajando ya no de manera telemática, sino a nivel del terreno", para acompañar a los de Sanidad Exterior y los del Gobierno de Canarias que llevan días desplazados en la culminación del dispositivo.

Pese a "alguna resistencia" para que el crucero no atracase en el puerto, cosa que finalmente no hará para quedarse sólo fondeando sin tocar la costa, Padilla ha pedido restarle importancia porque lo que "hay que tener seguro" es que el operativo de evacuación y repatriación se hará "con todas las medidas de seguridad, sin ningún tipo de riesgo ni de contacto para la población civil".

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Con todo, ha querido dejar claro que no existe "ningún motivo en términos epidemiológicos" que haga pensar que hay alguna posibilidad que si el barco atracara "pudiera suponer un riesgo en materia de salud pública", aunque al final "las decisiones que se toman en una materia, en un contexto de una emergencia, tienen que contrapesar diferentes elementos", los "puramente técnicos" con otros de "preocupación y de gestión de la comunicación".

Dentro del barco, ha proseguido, viajan, además de pasajeros y tripulación, dos infectólogos holandeses, un miembro de la oficina de África de la OMS y otro del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC), "personas con gran conocimiento" sobre gestión de brotes y epidemias que están informando de cuál es la situación del barco.

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"Lo que nos han dicho, además, es que el barco se encuentra en unas situaciones impecables en términos de orden, limpieza y de determinantes más ambientales de la propia embarcación que pudieran determinar algún otro tipo de elementos circunstancial que hiciera incurrir en algún otro riesgo", ha concluido. EFE