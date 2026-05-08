Allan Tannenbaum, fotógrafo: Si tuviera una máquina del tiempo visitaría 1970 sin pensarlo

Ibiza, 8 may (EFE).- El fotógrafo estadounidense Allan Tannenbaum, que retrató a las estrellas de rock y la vida nocturna del Soho de Nueva York de los 70 y 80, también reconocido como fotoperiodista por sus coberturas de conflictos internacionales, tiene claro cuáles son sus años 'dorados': "Si tuviera una máquina del tiempo visitaría 1970 sin pensarlo”.

Tannenbaum expone desde este sábado en la Sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí, dentro del con motivo del festival Contrast Ibiza, un colección de 25 instantáneas entre las que su favorita es una imagen de la actriz, modelo y diseñadora Anita Pallenberg, subiendo la escalera del emblemático Mudd Club de Manhattan con una pistola en la mano.

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“Y sabiendo que era la novia de Keith Richards, creo que hasta podía ser verdadera”, confiesa el fotógrafo, que ha incluido en la selección una imagen de la idílica Ibiza hippie de los 70, que también visitó en aquella década.

En una entrevista con EFE, sostiene que Nueva York sólo mantiene “los recuerdos, la nostalgia” de esa época de explosión cultural y musical que retrató en el Soho de los 70 y 80.

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“Es una ciudad muy diferente, las fotos son de hace 50 años atrás, ya casi medio siglo. Nueva York es Nueva York, es dinámica y puedes ver algunas referencias a aquel momento, gente intentando replicarlo, pero esa fue una época muy especial”, asegura.

Su beatle favorito, John Lennon, fue la persona “más emocionante” que fotografió en su carrera, una oportunidad que todavía considera “increíble” y una experiencia “muy significativa”, porque a los pocos días de su última sesión fotográfica juntos, el músico de Liverpool fue asesinado.

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En el otro extremo, la persona más difícil de fotografiar fue para él “probablemente Yoko Ono”, según reconoce entre risas, aunque destaca que la artista, cuyo trabajo admira, siempre fue “muy amable” y “generosa”. “Ella es una persona muy estricta y muy controladora, así que podía ser difícil y exigente, pero también es muy amable y estoy feliz de haberla conocido y haber trabajado con ella”, explica.

Definitivamente, la cobertura que más ha disfrutado en su carrera fueron los 8 años que vivió fotografiando la vida en el Soho de New York. “Si pudiera tener una máquina del tiempo y volver atrás en la historia, no permanentemente, pero sí para visitar 1970, lo haría sin pensarlo dos veces”, reconoce.

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Preguntado por la situación actual de Estados Unidos, no quiere hablar de política porque como fotoperiodista sigue la regla de que sean las imágenes las que hablen.

“Tengo una visión muy estricta de eso, creo que las imágenes deben contar la historia y los periodistas sólo deben reportar y mantener sus opiniones para sí mismos”, asegura Tannenbaum, que atesora en su memoria “muchas cosas” de las coberturas que hizo de los conflictos de Oriente Medio, África del Sur, Asia del Sur y Afganistán “en los años 80, 90 y principios del 2000”.

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Su trabajo más duro fue el genocidio de Ruanda. “Había conmigo muchos periodistas muy expertos y nadie había visto nada parecido. Cuando salí de ahí, mi editor me llamó y me dijo: '¿Estás teniendo pesadillas?' Y yo dije: 'No, estoy durmiendo como un bebé, acabo de salir de una pesadilla'”, relata.

Se reconoce asombrado de su trayectoria profesional, en la que señala haber trabajado “muy duro, cubriendo conciertos y la vida de la noche” y años después tomando aviones para "ir a algún lugar peligroso en el mundo para cubrir historias".

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“Me siento agradecido de haber hecho este trabajo. He sobrevivido, no me han matado, como a muchos de mis colegas. Siento que mis fotografías son buenas, así que algo debo haber hecho bien”, afirma el fotógrafo.

Sin entrar en política, no teme arriesgar sobre lo que podría estar diciendo ahora John Lennon con respecto a la actualidad mundial: “Probablemente estaría diciendo ‘Imagine’, imagina cómo podría ser el mundo”. EFE

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(Foto) (Vídeo)

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