CCOO denuncia falta de personal y medios en Sanidad Exterior en plena crisis de hantavirus

Madrid, 8 may (EFE).- CCOO ha denunciado este viernes la situación con la que Sanidad Exterior afronta crisis sanitarias como la actual del hantavirus, con sólo 80 enfermeras y 51 médicos en activo cuando existe un 20 y un 30 % de plazas vacantes en estos sectores, respectivamente.

Pese a la importancia de su labor, que evidencian episodios de emergencia sanitaria como la del crucero MV Hondius, "la realidad en los centros dista mucho de lo que exige la protección de la salud pública: plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir y carencias materiales que comprometen la capacidad de respuesta", lamenta el sindicato en un comunicado.

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A ello se suma la propuesta de la administración de excluir a la enfermería de las guardias destinadas a atender estas alertas, una medida que, en opinión de CCOO, "carece de fundamento técnico y que debilitaría aún más un servicio ya tensionado".

En Canarias, donde el crucero llegará el domingo a media mañana, "cuentan únicamente con cuatro personas para enfermería y tres médicas por centro" mientras que, en toda España, suman 80 y 51, cuando existe un 20 % y un 30 % de vacantes, una falta de personal que "limita la capacidad operativa de los equipos y aumenta la presión sobre las y los profesionales que sostienen el servicio".

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A la falta de personal en los equipos de Sanidad Exterior, dependientes del Ministerio de Política Territorial, se añaden también "deficiencias materiales persistentes", con Equipos de Protección Individual (EPI) que "no se revisan adecuadamente" o que están incompletos "en numerosos centros.

Para garantizar una respuesta eficaz, el sindicato ve "imprescindible" mantener equipos mixtos de personal médico y de enfermería en todas las guardias, cubrir las vacantes existentes y asegurar que los centros cuenten con los recursos materiales necesarios.

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"La salud pública exige decisiones basadas en evidencia y no en recortes que debilitan un servicio esencial para la protección de la ciudadanía", concluye. EFE