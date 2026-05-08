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Un vídeo muestra cómo un vinilo impacta contra Eric Clapton durante su "show" en Madrid

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Madrid, 8 may (EFE).- Eric Clapton sufrió el impacto de la funda de un vinilo durante los saludos finales de su concierto en Madrid este jueves, según muestra un vídeo que ha circulado en las últimas horas por las redes y que podría explicar el abrupto cierre del espectáculo antes de tiempo.

Fue en el momento en que se encendieron las luces y después de que sonara 'Cocaine', el clásico de J.J. Cale que marcó el clímax de la velada tras 80 minutos de concierto y 13 canciones, cuando según lo estipulado inicialmente en el repertorio aún debía sonar 'Before You Accuse Me'.

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En el vídeo puede verse que Clapton se encamina con una sonrisa fuera del escenario cuando la funda de un vinilo le golpea en el pecho para su sorpresa. El grupo ya no volvió a presentarse ante el público.

EFE ha vuelto a contactar con la promotora, que no ha ofrecido ninguna actualización sobre si ese fue el motivo por el que el espectáculo concluyó en ese momento, a diferencia de lo que había sucedido con el resto de la gira europea.

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El concierto de Madrid fue el primero que ofrecía Eric Clapton en España en más de 20 años. El artista, que cuenta con 81 años de edad y más de 60 como uno de los grandes embajadores del rock y del blues de la historia, además de como uno de sus grandes guitarristas, tiene otra cita pendiente en este país el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona. EFE

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EFE

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