El PP exige a Dalmau comparecer en el Parlament sobre Rodalies y "la parálisis de la Generalitat"

Las rutas de tren de cercanías permanecerán cerradas el domingo, según anunció la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Frente a esa situación, el Partido Popular ha solicitado al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que acuda al Parlament en calidad de presidente en funciones para dar explicaciones sobre el bloqueo en la movilidad ferroviaria y la falta de respuesta del Ejecutivo catalán. Según publicó el PP la noche del sábado, “los catalanes tenemos un gobierno fuera de servicio”, señalando la inoperatividad que atribuyen a la Generalitat ante la crisis en el transporte.

De acuerdo con lo informado por el partido, la solicitud de comparecencia busca que Dalmau responda acerca de la gestión de Rodalies y la "parálisis" que, a su juicio, afecta a la Generalitat. El escenario se complica tras el anuncio de Paneque, que situó la continuidad de la interrupción del servicio para el domingo, agravando los problemas de movilidad en la región.

El medio detalló que la petición del grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo responde al impacto visible en los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos y la sensación de falta de respuesta institucional. Para el Partido Popular, la ausencia de soluciones y de información clara por parte del gobierno autonómico incrementa la frustración social y la incertidumbre acerca de cuándo se restablecerá la circulación habitual de Rodalies.

La crisis en Rodalies ha generado preocupación entre la ciudadanía, que enfrenta dificultades para sus traslados habituales, tanto laborales como personales. Según consignó la formación política, se requiere una explicación pública inmediata que dé cuenta de las medidas adoptadas, los motivos por los cuales persiste la interrupción y los planes para restablecer el servicio.

En la noche del sábado, fuentes del Partido Popular reiteraron su exigencia de transparencia y rendición de cuentas, demandando que el titular de Presidencia “responda ante el caos de movilidad que bloquea Catalunya”. Este reclamo, según reportó la fuente, se produce en un contexto de creciente malestar social, ya que las afectaciones se extienden más allá del fin de semana e impactan en las previsiones para el inicio de la semana laboral.

Por lo reportado, la situación de Rodalies ha colocado al gobierno catalán en el centro del debate político, con la oposición reclamando un papel más activo en la gestión de emergencias y en la comunicación con la ciudadanía. La falta de servicio ferroviario en días consecutivos acentúa las críticas hacia la administración de la Generalitat, que desde la perspectiva del Partido Popular, se encuentra actualmente “fuera de servicio”.

El anuncio de Paneque acerca de la continuación del cierre añade presión al Ejecutivo autonómico y refuerza la exigencia de comparecencia en el Parlament. La falta de operatividad del servicio de trenes y la respuesta que se espera desde el gobierno regional constituye el eje principal del reclamo político y social recogido por el Partido Popular y difundido en sus comunicaciones del sábado por la noche.