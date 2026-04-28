Desmantelan en Almería una red de contratos falsos para regularizar extranjeros: hay cinco detenidos

Agentes revisan documentación durante la operación contra la trama de contratos falsos en Roquetas de Mar. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha desmantelado en Roquetas de Mar (Almería) una red acusada de gestionar contratos laborales falsos y altas irregulares en la Seguridad Social para regularizar a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido ha llevado a cabo la investigación, que ha terminado con la detención de cinco personas: la administradora de una empresa de limpieza considerada ficticia por la Inspección de Trabajo y cuatro supuestos empleados. Según ha explicado la Policía Nacional, la principal implicada, una empresaria de nacionalidad española, cobraba entre 3.000 y 3.500 euros por cada contrato laboral simulado y exigía cuotas mensuales de entre 420 y 620 euros para mantener las altas ficticias en la Seguridad Social.

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Delitos de falsedad documental y facilitación de la inmigración irregular

Durante la operación, los agentes identificaron cinco contratos laborales simulados, correspondientes a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles, quienes admitieron no haber desempeñado funciones en la empresa investigada. Dos de estas personas utilizaron las cotizaciones falsas para solicitar prestaciones por desempleo, logrando percibir de forma indebida 7.823 euros.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

A la administradora se le imputan delitos de falsedad documental, facilitación de la inmigración irregular, fraude a la Seguridad Social y estafa.

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La investigación comenzó a partir de una alerta de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería, tras detectar el alta de un ciudadano extranjero en la empresa investigada.

(Con información de Efe y Europa Press)

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