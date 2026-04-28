España

Desmantelan en Almería una red de contratos falsos para regularizar extranjeros: hay cinco detenidos

La principal implicada, una empresaria española, cobraba hasta 3.500 euros por cada contrato y cuotas mensuales de hasta 620 euros para mantener las altas en la Seguridad Social

Guardar
Agentes revisan documentación durante la operación contra la trama de contratos falsos en Roquetas de Mar. (Policía Nacional)
Agentes revisan documentación durante la operación contra la trama de contratos falsos en Roquetas de Mar. (Policía Nacional)

La Policía Nacional ha desmantelado en Roquetas de Mar (Almería) una red acusada de gestionar contratos laborales falsos y altas irregulares en la Seguridad Social para regularizar a ciudadanos extranjeros y acceder de forma ilícita a prestaciones públicas.

La Brigada Local de Extranjería y Fronteras de El Ejido ha llevado a cabo la investigación, que ha terminado con la detención de cinco personas: la administradora de una empresa de limpieza considerada ficticia por la Inspección de Trabajo y cuatro supuestos empleados. Según ha explicado la Policía Nacional, la principal implicada, una empresaria de nacionalidad española, cobraba entre 3.000 y 3.500 euros por cada contrato laboral simulado y exigía cuotas mensuales de entre 420 y 620 euros para mantener las altas ficticias en la Seguridad Social.

PUBLICIDAD

Delitos de falsedad documental y facilitación de la inmigración irregular

Durante la operación, los agentes identificaron cinco contratos laborales simulados, correspondientes a tres ciudadanos senegaleses y dos españoles, quienes admitieron no haber desempeñado funciones en la empresa investigada. Dos de estas personas utilizaron las cotizaciones falsas para solicitar prestaciones por desempleo, logrando percibir de forma indebida 7.823 euros.

El Gobierno de España ha aprobado un proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de migrantes. En este vídeo te explicamos todos los detalles: quiénes pueden solicitarla, los requisitos de residencia y penales, y los plazos para presentar la solicitud.

A la administradora se le imputan delitos de falsedad documental, facilitación de la inmigración irregular, fraude a la Seguridad Social y estafa.

PUBLICIDAD

La investigación comenzó a partir de una alerta de la Unidad de Análisis Avanzado de Datos para la Prevención del Fraude en Almería, tras detectar el alta de un ciudadano extranjero en la empresa investigada.

(Con información de Efe y Europa Press)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaPolicía NacionalSucesosAlmeríaAndalucíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Letizia vuelve a apostar por un look ‘working girl’ con una camisa de firma española y un pantalón de campana

La mujer de Felipe VI ha recibido en una audiencia en la Zarzuela a diferentes organizaciones con iniciativas legislativas y sanitarias

La reina Letizia vuelve a apostar por un look ‘working girl’ con una camisa de firma española y un pantalón de campana

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El anteproyecto endurece las obligaciones empresariales y amplía la prevención de riesgos al ámbito de la salud mental, los efectos del cambio climático y la digitalización

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

España celebra un simulacro para el eclipse solar el 29 y 30 de abril: así puedes ensayar para el 12 de agosto

Los astrónomos avisan de que, en los próximos días, el sol hará un recorrido similar a la jornada del eclipse

España celebra un simulacro para el eclipse solar el 29 y 30 de abril: así puedes ensayar para el 12 de agosto

Los sindicatos educativos catalanes lanzan un nuevo calendario de protestas en mayo y junio: rechazan el acuerdo entre el Govern, CCOO, UGT y Educació

Anuncian huelgas y potestas casi diarias a partir de la semana próxima, con tres paros globales que afectarán a toda Cataluña los días 12 y 27 de mayo y el 5 de junio

Los sindicatos educativos catalanes lanzan un nuevo calendario de protestas en mayo y junio: rechazan el acuerdo entre el Govern, CCOO, UGT y Educació

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

La previsión de inflación pasa del 2,1% al 3,1%, según los datos facilitados este martes por el ministro Carlos Cuerpo

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

DEPORTES

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas