Temas del día de EFE España del martes 28 de abril de 2026 (13:45 horas)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El PNV se abstendrá hoy en la votación de la prórroga de los alquileres

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(Texto enviado a las 10:37; 375 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

- La abstención del PNV en el decreto de alquiler obliga a Sumar a lograr voto a favor de Junts

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(Texto enviado a las 12:32; 543 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PSOE asegura que "sigue negociando" desde el Gobierno el decreto de los alquileres

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(Texto enviado a las 13:24; 250 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Pedro Sánchez asegura que los precios suben donde no se aplica la ley de vivienda

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(Texto enviado a las 13:29; 269 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUICIO KITCHEN

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Madrid - Pérez de los Cobos dice no recordar ningún pago de fondos reservados destinados a Kitchen

(Texto enviado a las 13:23; 785 palabras)

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- Un cura que reenvió mensajes entre acusados en Kitchen niega haber actuado como mediador

(Texto enviado a las 12:21; 592 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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JUICIO PUJOL

San Fernando de Henares (Madrid) - Jordi Pujol hijo niega que su padre regularizara dinero dinero opaco o tuviera cuentas en el extranjero

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(Texto enviado a las 12:05; 657 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Jordi Pujol hijo reconoce por primera vez la nota con indicaciones de la "madre superiora"

(Texto enviado a las 11:55; 890 palabras)

DANA JUSTICIA

Valencia - La jueza de la dana da 5 días a Mazón para aportar voluntariamente sus wasaps y llamadas

(Texto enviado a las 12:57; 187 palabras)

GOBIERNO ARAGÓN

Zaragoza - Azcón defiende la "prioridad nacional" pactada con Vox en su discurso de investidura

(Texto enviado a las 12:19; 596 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PP VOX

Madrid - Vox avisa al PP de que no va a "diluir" la 'prioridad nacional': "Está muy equivocado"

(Texto enviado a las 13:17; 465 palabras) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES ANDALUCÍA (Análisis)

Sevilla - Cuenta atrás para la campaña andaluza, ¿qué se juega cada partido el 17M? Enrique Bermúdez

(Texto enviado a las 9:35; 877 palabras) (Foto)

ESPAÑA DESEMPLEO

Madrid - El paro suma 231.500 personas en el peor trimestre desde 2013 y sube al 10,8 %

(Texto enviado a las 9:44; 569 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

- Los hogares con todos sus miembros activos en paro aumentan en 78.500 hasta marzo

(Texto enviado a las 9:17; 119 palabras)

ESPAÑA PIB

Madrid - Economía calcula que la guerra podría restar entre 1 y 4 décimas al avance del PIB en 2026

(Avance enviado a las 13:36; 146 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

RIESGOS LABORALES

Madrid - Yolanda Díaz valora la reforma de la prevención laboral aprobada por el Gobierno para que "nadie fallezca en el trabajo

(Avance enviado a las 13:38; 173 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - El histórico apagón en España cumple un año entre certezas, choques y lecciones aprendidas.

(Texto enviado a las 5:15; 582 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Corredor afirma que el sistema eléctrico "está protegido" siempre que todo el mundo cumpla

(Texto enviado a las 6:00; 730 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Corredor: Algunas empresas han elegido como mecanismo de defensa atacar a Red Eléctrica

(Texto enviado a las 6:00 horas. 804 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INFORME JUVENTUD

Madrid - El 68% de los jóvenes está insatisfecho con la democracia y la mitad aboga por "mano dura"

(Texto enviado a las 11:06; 936 horas)

- La mayoría de jóvenes ve la migración como amenaza a cultura y la vincula a delincuencia

(Texto enviado a las 12:01; 371 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023453725)

FÚTBOL INCIDENTES

Pamplona - Ocho nuevas detenciones por los incidentes tras el partido Osasuna-Real Madrid de febrero

(Avance enviado a las 13:28; 116 palabras)

JOHN BANVILLE (Entrevista)

Madrid.- John Banville: "Cuando el arte se propone cambiar el mundo, se vuelve una cursilería". Magdalena Tsanis

(Texto enviado a las 10:46; 618 palabras)

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022584416)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

15:00h.- Madrid.- CONSORCIO INVERSIONES.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para la constitución de un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña. (Primer punto del orden). (Texto) (Foto)

15:00h.- Madrid.- PP VOX.- El pleno del Congreso debate, entre otras iniciativas, una proposición no de ley de Vox sobre "el colapso del Sistema Nacional de Salud" para reclamar la prioridad nacional en el acceso. (Cuarto punto del orden del día). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- València.- DANA VALENCIA.- Comparecencias de los vicepresidentes del Consell Susana Camarero y Vicente Martínez Mus, y del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes. Plaza de San Lorenzo, 4. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Control al Gobierno en el Pleno del Senado con las preguntas e interpelaciones sobre la regularización de migrantes, las excarcelaciones de condenados por terrorismo, el acceso a la vivienda, el accidente de Adamuz, el salario mínimo, los casos de corrupción o las medidas para garantizar la protección de las víctimas de violencia machista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO GOBIERNO.- El pleno del Senado debate una moción consecuencia de interpelación del PP sobre si las acciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes pueden ser compatibles con un Estado democrático de derecho. (Se debate con posterioridad a la sesión de control). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

18:00h.- Zaragoza.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación antes de asistir a un acto de homenaje y reparación a víctimas del franquismo. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

18:30h.- Madrid.- SANT JORDI.- El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, preside la celebración del acto institucional en Madrid con motivo de Sant Jordi. Asiste el ministro de Hacienda, Arcadi España. Residencia de Estudiantes.c/ Pinar 21-23 (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Madrid.- CARLOTA BUSTELO.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste al acto de homenaje a la política del PSOE Carlota Bustelo, organizado por la Fundación Mujeres. Ateneo.

19:30h.- Málaga.- LIBROS BIOGRAFÍA.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en la presentación del libro 'El camino del cambio'. Hacienda del Álamo. Camino de Casabermeja, 130. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

18:00h aprox.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El Congreso decide la convalidación o derogación del decreto ley de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:00h aprox.- Madrid.- POLÍTICA ECONÓMICA.- El Congreso debate la moción consecuencia de interpelación urgente del PP sobre la política económica del Gobierno y cómo impacta a las familias. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h aprox.- Madrid.- CONGRESO INFRAESTRUCTURAS.- El pleno del Congreso debate una moción de Vox sobre prioridades del Gobierno en cuanto a la conservación de las infraestructuras en lo que queda de legislatura. (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

14:00h.- Madrid.- ATENTADOS CATALUÑA.- Reunión de la mesa y portavoces de la comisión de investigación del Congreso sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017. Congreso.

16:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- El pleno del Senado debate una moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto sobre medidas para evitar actos de exaltación del terrorismo en el transcurso de cualquier tipo de eventos populares. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos están convocados a la tercera semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que propone el Ministerio de Sanidad y que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). (Texto)

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos de la reserva hídrica en los embalses, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

15:00h.- Madrid.- MENORES TUTELADOS.- El pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición no de ley de Vox sobre los menores tutelados en situación de desamparo. (Segundo punto del orden del día). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

15:30h.- Madrid.- COMISIÓN RTVE.- Constitución de la comisión de investigación sobre la corporación de RTVE en el Senado.

19:00h.- Zamora.- INFANCIA IBEROAMÉRICA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la recepción de las delegaciones para las reuniones ministeriales iberoamericanas de Infancia y Juventud. Ayuntamiento.

CULTURA Y TENDENCIAS

EFE

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