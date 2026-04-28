Romina Power reaparece en televisión para hablar de su hija Ylenia: “Sé que está en algún lugar, lo noto”

Romina Power durante la entrevista. (raiplay)

Más de 30 años después de la desaparición de Ylenia Carrisi, el nombre de la joven sigue siendo una herida abierta en la vida de su madre, Romina Power. La artista ha vuelto a hablar públicamente sobre ella en una reciente entrevista en la Rai, la televisión de Italia, donde ha compartido algunas de sus reflexiones más íntimas sobre el paso del tiempo, el dolor y la esperanza.

Lejos de asumir una versión definitiva sobre lo ocurrido, Romina mantiene intacta su convicción. “Sé que está en algún lugar, lo noto”, afirma con rotundidad, dejando claro que nunca ha dejado de creer que su hija sigue viva. Una declaración que vuelve a situar el caso en el centro de la atención mediática y que refleja una postura que la cantante ha defendido de forma constante durante años.

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Durante la conversación, que se emite de manera íntegra en la noche de este martes, la artista recorre distintos momentos de su vida, desde su infancia marcada por la soledad hasta su juventud en ambientes muy distintos a los que después marcarían su carrera pública. Sin embargo, es al abordar la desaparición de Ylenia cuando el tono cambia por completo. La emoción se impone y sus palabras dejan ver el profundo impacto que este episodio ha tenido en su historia personal.

Romina Power y Albano junto a su hija, Ylenia Carrisi, en una imagen de archivo.

“Hablar de Ylenia es inevitable para mí”, viene a explicar, insistiendo en que su presencia sigue muy viva en su día a día. No se trata solo de un recuerdo, sino de una certeza emocional que, según ella misma describe, se manifiesta incluso en sueños y sensaciones difíciles de explicar. En este sentido, revela que ha buscado respuestas en distintos ámbitos, incluyendo personas con supuestas capacidades especiales, sin que ninguna de ellas le haya confirmado la muerte de su hija.

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La desaparición de Ylenia Carrisi en 1994, durante un viaje a Nueva Orleans, marcó un antes y un después en la vida de toda la familia. Aquel episodio no solo supuso una tragedia personal, sino que también afectó profundamente a la relación entre Romina Power y Al Bano, con quien compartía entonces tanto su vida como su carrera artística.

Ylenia Carrisi en una imagen de la entrevista. (Rai)

De hecho, en la entrevista, la cantante reconoce que la forma de afrontar ese dolor influyó directamente en la ruptura de su matrimonio. Sin entrar en detalles concretos, deja entrever que la falta de apoyo en uno de los momentos más difíciles de su vida terminó por distanciarles. Una reflexión que añade una nueva capa de comprensión a una separación que durante años ha estado rodeada de especulaciones.

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Más allá de este tema central, Romina también repasa otros episodios menos conocidos de su trayectoria, como su juventud en los años setenta, marcada por experiencias intensas y, en ocasiones, controvertidas. Desde su paso por internados hasta su contacto con ambientes artísticos y culturales de la época, la artista recuerda una época muy distinta a la imagen que posteriormente proyectó junto a Al Bano.

Ylenia Carrisi en una imagen de archivo.

Sin embargo, incluso al recordar esos años, el foco vuelve inevitablemente a Ylenia. La figura de su hija atraviesa todo su relato, como un hilo invisible que conecta pasado y presente. No es solo una ausencia, sino una presencia constante que sigue formando parte de su día a día.

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