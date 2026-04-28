Tebas: “Hay que cambiar muchas cosas en el VAR”

Madrid, 28 abr (EFE).- El presidente de Laliga, Javier Tebas, ha afirmado este martes que “hay que cambiar muchas cosas en el VAR", durante la presentación de un protyecto antiracismo en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de Madrid.

Tebas ha respondido a cuestiones planteadas sobre el uso del videoarbitraje y su funcionamiento actual en el fútbol profesional, en una comparecencia en la que se ha abordado también el papel de la tecnología en el deporte.

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El dirigente ha reconocido que el sistema necesita cambios: "Algo no está funcionando” en el uso actual del VAR, abriendo la puerta a una revisión del modelo arbitral en el fútbol profesional.

Ha explicado que la próxima temporada se implantará el fuera de juego semiautomático y ha defendido la incorporación de herramientas de inteligencia artificial tanto en la designación de árbitros como en el análisis de su rendimiento a lo largo de la competición.

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Además, ha apuntado que estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sistema arbitral, aunque ha reconocido que no resuelven todos los problemas actuales, al considerar que el VAR ha generado “desazón” en clubes, jugadores y aficionados.

Tebas ha insistido en la necesidad de revisar el funcionamiento del videoarbitraje tras varios años de implantación y ha cuestionado la idea de una intervención mínima, al señalar que el debate sobre el modelo arbitral sigue abierto.EFE

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