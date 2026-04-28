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La reina Letizia vuelve a apostar por un look ‘working girl’ con una camisa de firma española y un pantalón de campana

La mujer de Felipe VI ha recibido en una audiencia en la Zarzuela a diferentes organizaciones con iniciativas legislativas y sanitarias

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La reina Letizia antes de recibir en audiencia a un grupo de expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).
La reina Letizia antes de recibir en audiencia a un grupo de expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).

La agenda institucional de reina Letizia ha retomado su ritmo habitual este martes con una intensa jornada de audiencias en el Palacio de la Zarzuela. La consorte, que no ha necesitado salir de su residencia oficial para cumplir con sus compromisos, ha protagonizado una mañana marcada tanto por su implicación en causas sociales como por un estilo que vuelve a consolidarla como referente de elegancia sobria.

La mujer de Felipe VI ha recibido en primer lugar a representantes de la Cátedra Carlos I de Políticas Públicas, en un encuentro centrado en el análisis de iniciativas legislativas y su impacto en la sociedad. Posteriormente, ha mantenido una reunión con expertos vinculados al Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos, coincidiendo con el quinto aniversario de este organismo, que trabaja en la mejora del acceso a tratamientos y en la visibilidad de estas patologías.

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La mañana ha continuado con otras dos audiencias igualmente significativas. Por un lado, la Reina ha recibido a miembros de la Asociación de Enfermedades Raras Más Visibles y al equipo responsable del documental La vida en una gota, una producción centrada en la importancia del diagnóstico precoz. Por otro, ha cerrado su agenda con un encuentro con representantes de la Fundación Porque Viven, dedicada al acompañamiento de menores con enfermedades graves y sus familias.

Para esta jornada, doña Letizia ha optado por un estilismo que encaja plenamente con el concepto de “working girl”, una fórmula que domina con precisión. Lejos de apuestas arriesgadas, ha recurrido a prendas básicas reinterpretadas desde una óptica actual, apostando por la comodidad sin renunciar a la sofisticación.

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Un estilismo medido al dedo

La pieza central del conjunto ha sido una blusa de rayas en tono azul suave firmada por Adolfo Domínguez. Se trata de un diseño de silueta relajada, sin cuello y con detalles fruncidos que aportan movimiento. Confeccionada en algodón y lyocell, una fibra de origen sostenible, la prenda combina estética y conciencia medioambiental. No es una incorporación reciente a su armario: la reina la estrenó en 2025, confirmando así su apuesta por la reutilización de prendas, una práctica cada vez más presente en su estilo.

La blusa, de carácter primaveral, se ha combinado con un pantalón sastre negro de corte amplio. Esta elección, aparentemente sencilla, responde a una de las fórmulas más eficaces del vestuario profesional: contraste cromático y líneas limpias. El pantalón, de tiro alto y caída fluida, aporta estructura al conjunto y estiliza la figura, mientras que el gesto de introducir la blusa en la cintura contribuye a definir la silueta.

La reina Letizia antes de recibir en audiencia a un grupo de expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).
La reina Letizia antes de recibir en audiencia a un grupo de expertos del Observatorio Legislativo de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).

En cuanto a los complementos, doña Letizia ha seguido fiel a su línea de discreción. Ha incorporado un cinturón con hebilla metálica para reforzar la forma del conjunto y ha optado por pendientes dorados de tamaño medio, aportando un toque de luz sin excesos. Como es habitual, no ha faltado su anillo de Coreterno, convertido en una de sus piezas más reconocibles. Este diseño, con la inscripción “Amor che tutto move”, ha sustituido en los últimos años a otras joyas que formaban parte de su colección habitual.

El calzado ha sido otro de los puntos destacados del estilismo. La reina ha vuelto a confiar en un modelo tipo Mary Jane de la firma Sézane, caracterizado por su puntera redondeada, doble tira en el empeine y tacón medio. Este tipo de zapato, que combina estética clásica y funcionalidad, se ha convertido en uno de sus favoritos, especialmente desde que adaptó su vestuario a necesidades de mayor comodidad.

Una semana ajetreada

Más allá de la moda, la jornada ha servido para anticipar una semana relevante en su agenda. Este miércoles, la reina viajará a Granada para presidir el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona “Arte 2026”, enmarcado dentro del Tour del Talento. Este galardón reconoce la labor de jóvenes creadores que destacan por su impacto social y cultural.

Además, la familia real se prepara para una fecha señalada: el cumpleaños de la infanta Sofía, que este 29 de abril celebra su 19 aniversario mientras continúa sus estudios en Lisboa. Aunque no se han hecho públicos los detalles de la celebración, se espera que la jornada tenga un carácter íntimo, acorde con la discreción que suele rodear este tipo de acontecimientos.

La reina Letizia (c) posa para la foto de familia tras la audiencia real a los miembros de la Fundación Porque Viven este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).
La reina Letizia (c) posa para la foto de familia tras la audiencia real a los miembros de la Fundación Porque Viven este martes en el Palacio de la Zarzuela. (EFE/JJ Guillén).

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