PP dice que votará no a la prórroga de los alquileres porque es contrario a su postura

Madrid, 28 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que los 'populares' no van a apoyar este martes en el pleno el decreto ley que prorroga los alquileres, porque "es todo lo contrario" a su postura acerca del problema de la vivienda.

"No vamos a votar algo que es totalmente lo contrario de nuestra postura", ha dicho Muñoz en rueda de prensa, tras explicar que, a su juicio, la crisis de la vivienda en España es un "problema estructural derivado de la política de los últimos ocho años", de la cual el "principal responsable es Pedro Sánchez y su Gobierno".

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Muñoz ha argumentado que la política de vivienda del Gobierno de Sánchez "de los topes de precios, de intervención del mercado, de favorecer la 'ocupación' y la 'inquiokupación' y de hacer cada vez más difícil la construcción" ha llevado a "restringir la oferta" y a subir los precios.

También la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha confirmado su voto en contra del decreto y ha coincidido con el PP en que en materia de vivienda "habría que hacer todo lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno", al que ha acusado de haber hecho "caer la oferta en picado". EFE

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