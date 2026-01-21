El euro digiere el discurso de Trump por encima de 1,17 dólares

La atención de los mercados europeos permaneció centrada en la posible reacción del Banco Central Europeo (BCE) y del Bundesbank tras las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia y la amenaza de implementar aranceles económicos. Las declaraciones en torno a la seguridad internacional y las sugestiones de represalias condicionaron los análisis de expertos del ámbito bancario, quienes evalúan la posible repercusión de estas advertencias sobre la política monetaria en la zona euro. Según informó EFECOM, el comportamiento del euro mostró una estabilidad notable en medio de este escenario de declaraciones diplomáticas y potenciales tensiones comerciales.

El valor de la moneda única continuó por encima de los 1,17 dólares durante la jornada. EFECOM detalló que, este miércoles, el euro se situó en 1,1714 dólares hacia las 16.00 horas GMT, una cifra ligeramente inferior a los 1,1732 dólares registrados durante las últimas horas de la sesión anterior en el mercado de divisas europeo. El BCE fijó el cambio de referencia del euro en 1,1739 dólares, ratificando la tendencia a la estabilidad, según consignó el propio medio.

La estabilidad del euro se mantuvo tanto antes como después del discurso del presidente estadounidense en Davos. Según reportó EFECOM, Trump se refirió a la situación de Groenlandia, señalando que prefería negociar con los gobiernos danés y groenlandés, descartando el uso de la fuerza: “No quiero usar la fuerza para adquirir Groenlandia, sino que quiero negociar inmediatamente, y la necesito por razones de seguridad nacional e internacional”. Además, Trump remarcó ante la audiencia internacional que “los daneses y groenlandeses pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”, sugiriendo la posibilidad de aplicar represalias de naturaleza económica.

Estas palabras generaron inquietud en los círculos financieros, ya que las amenazas de aranceles forman parte de tensiones comerciales recurrentes entre Washington y la Unión Europea. EFECOM destacó que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, intervino en el Foro Económico Mundial de Davos para instar a la Unión Europea a demostrar “determinación colectiva” y “unidad” frente a las posturas estadounidenses. Lagarde interpretó las políticas recientes de Washington como el inicio de “un nuevo orden internacional” que anticipa “una reorganización profunda” de la economía en Europa.

Lagarde también reiteró, según publicó EFECOM, que los tipos de interés en la zona euro permanecen en un “buen lugar” en el 2 %. Añadió que, de producirse los aumentos arancelarios sugeridos por Trump, su impacto a corto plazo sobre la economía europea sería “mínimo”. Sin embargo, desde Alemania se ofreció un matiz relevante: Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, advirtió en Davos que la imposición de esos aranceles podría incidir en las futuras decisiones del BCE respecto a los tipos de interés, abriendo el debate sobre posibles ajustes de política monetaria si las tensiones comerciales se profundizan.

El valor del euro operó durante la mayor parte de la jornada en una banda de fluctuación comprendida entre 1,1702 y 1,1742 dólares, evidenciando una ligera variabilidad bajo un contexto internacional sensible. EFECOM sostuvo que esta evolución confirma la prudencia de los mercados ante las declaraciones estadounidenses y el análisis cuidadoso de las autoridades monetarias del continente.

Dentro de este contexto, la postura de Lagarde cobra relevancia dado que, según transmitió EFECOM, su mensaje buscó transmitir confianza ante la posibilidad de nuevos desafíos en el panorama económico global. El enfoque en mantener los tipos de interés estables en el 2 % responde a la intención del BCE de ofrecer certidumbre e incentivar cierta estabilidad económica mientras se evalúan los efectos que podrían provocar eventuales tensiones arancelarias.

La reacción del Bundesbank, tal como reportó EFECOM, introduce un elemento adicional al debate interno de la política monetaria europea, al reconocer que la coyuntura internacional –y en particular la relación con Estados Unidos– podría forzar ajustes incluso ante impactos directos en el comercio.

Además de la discusión sobre los posibles aranceles, EFECOM mencionó el intento de Estados Unidos de negociar por la compra de Groenlandia bajo el argumento de la seguridad nacional, hecho que ya había generado controversia meses atrás y que pone el foco nuevamente sobre la postura estadounidense en el ámbito internacional.

La jornada de negociaciones en el mercado de divisas, de acuerdo con la información de EFECOM, transcurrió sin alteraciones bruscas, pese al contexto de incertidumbre y la expectativa sobre futuras decisiones del BCE y del Bundesbank. La fijación de la tasa de cambio del euro por el BCE mantiene así una línea de continuidad en la política cambiaria de la región ante episodios de volatilidad internacional como los registrados tras las declaraciones de Trump en Davos.