Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los estudios iniciales realizados a Salvador Illa en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona han permitido excluir patologías vasculares, tumorales, medulares y accidentes cerebrovasculares, ya que los escáneres y resonancias magnéticas practicados no revelaron hallazgos graves que requirieran una intervención inmediata. De acuerdo con la información consignada por la agencia EFE, los especialistas han explicado que aún continúan investigando el motivo específico que provocó dolor y pérdida repentina de fuerza en ciertas zonas musculares, mientras planifican proseguir con pruebas adicionales y con un programa intensivo de rehabilitación.

EFE detalló que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanece en situación estable dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron. El ingreso se produjo durante la tarde del sábado después de que Illa experimentara sensación de debilidad en algunos músculos de las piernas, seguida de dolor agudo. El traslado al centro médico se realizó en ambulancia y, en las primeras 24 horas de internación, el equipo multidisciplinario descartó los diagnósticos más graves mediante distintas pruebas de imagen. Entre los profesionales que han participado en el proceso de atención figuran Albert Salazar, director gerente del hospital; Patricia Pozo, responsable de neurología; Manel Escobar, encargado de diagnóstico por imagen; y Judith Sánchez-Raya, directora de medicina física.

En la rueda de prensa ofrecida este domingo, el equipo médico aclaró que, pese a la buena evolución, Illa deberá continuar hospitalizado aproximadamente dos semanas más. La previsión es que, si la tendencia de recuperación se mantiene positiva, podría abandonar la UCI el lunes para ser trasladado a una planta convencional, donde continuaría el tratamiento de fisioterapia intensiva mientras se completan los estudios médicos pendientes. Sánchez-Raya explicó que el objetivo principal es descartar de manera exhaustiva cualquier causa grave y determinar el origen exacto de los síntomas.

La aparición de los primeros síntomas se produjo de madrugada, antes de que Illa intentara realizar su práctica deportiva habitual, la cual tuvo que interrumpir debido a la persistencia del dolor. Según reportó EFE tomando las declaraciones de los médicos, la evolución del mandatario catalán se considera favorable y, aunque persiste cierta incertidumbre acerca de la causa subyacente, no se descarta la posibilidad de un proceso inflamatorio. Pozo destacó que se están utilizando todos los recursos diagnósticos disponibles para obtener claridad.

Durante la comparecencia ante los medios, Salazar informó que Illa ha iniciado la alimentación oral y mantiene buen ánimo, aunque por el momento no está habilitado para retomar la actividad laboral. El control del dolor se considera adecuado, y su permanencia inicial en la UCI responde al protocolo habitual en episodios de pérdida muscular súbita como el suyo, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas tras el ingreso.

EFE consignó además que el plan de internación incluye un enfoque progresivo en la rehabilitación física, evaluando diariamente los parámetros sensitivos y motores, así como la respuesta de Illa a los distintos tratamientos. Los especialistas remarcaron que el proceso de diagnóstico sigue abierto y que se irán comunicando los avances conforme se disponga de nueva información proveniente de las pruebas complementarias realizadas en los próximos días.

El equipo del Hospital Vall d’Hebron detalló que vigilará estrechamente la evolución clínica del presidente catalán, adaptando el plan terapéutico a partir de los resultados que arrojen los estudios pendientes. Mientras tanto, el entorno sanitario mantiene el seguimiento multidisciplinario para garantizar tanto la recuperación funcional como la detección oportuna de cualquier indicio que requiera una estrategia específica de tratamiento, manteniendo a Illa bajo observación en el centro hospitalario barcelonés por lo menos dos semanas más.