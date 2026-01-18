Espana agencias

Illa está "bien" y estable pero seguirá hospitalizado unas 2 semanas con pruebas y rehabilitación

Los especialistas del Hospital Vall d’Hebron informaron este domingo que el jefe del Ejecutivo catalán permanecerá internado para someterse a exámenes adicionales y un plan riguroso de fisioterapia, después de ingresar tras sufrir debilidad muscular repentina

Guardar

Los estudios iniciales realizados a Salvador Illa en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona han permitido excluir patologías vasculares, tumorales, medulares y accidentes cerebrovasculares, ya que los escáneres y resonancias magnéticas practicados no revelaron hallazgos graves que requirieran una intervención inmediata. De acuerdo con la información consignada por la agencia EFE, los especialistas han explicado que aún continúan investigando el motivo específico que provocó dolor y pérdida repentina de fuerza en ciertas zonas musculares, mientras planifican proseguir con pruebas adicionales y con un programa intensivo de rehabilitación.

EFE detalló que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanece en situación estable dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d’Hebron. El ingreso se produjo durante la tarde del sábado después de que Illa experimentara sensación de debilidad en algunos músculos de las piernas, seguida de dolor agudo. El traslado al centro médico se realizó en ambulancia y, en las primeras 24 horas de internación, el equipo multidisciplinario descartó los diagnósticos más graves mediante distintas pruebas de imagen. Entre los profesionales que han participado en el proceso de atención figuran Albert Salazar, director gerente del hospital; Patricia Pozo, responsable de neurología; Manel Escobar, encargado de diagnóstico por imagen; y Judith Sánchez-Raya, directora de medicina física.

En la rueda de prensa ofrecida este domingo, el equipo médico aclaró que, pese a la buena evolución, Illa deberá continuar hospitalizado aproximadamente dos semanas más. La previsión es que, si la tendencia de recuperación se mantiene positiva, podría abandonar la UCI el lunes para ser trasladado a una planta convencional, donde continuaría el tratamiento de fisioterapia intensiva mientras se completan los estudios médicos pendientes. Sánchez-Raya explicó que el objetivo principal es descartar de manera exhaustiva cualquier causa grave y determinar el origen exacto de los síntomas.

La aparición de los primeros síntomas se produjo de madrugada, antes de que Illa intentara realizar su práctica deportiva habitual, la cual tuvo que interrumpir debido a la persistencia del dolor. Según reportó EFE tomando las declaraciones de los médicos, la evolución del mandatario catalán se considera favorable y, aunque persiste cierta incertidumbre acerca de la causa subyacente, no se descarta la posibilidad de un proceso inflamatorio. Pozo destacó que se están utilizando todos los recursos diagnósticos disponibles para obtener claridad.

Durante la comparecencia ante los medios, Salazar informó que Illa ha iniciado la alimentación oral y mantiene buen ánimo, aunque por el momento no está habilitado para retomar la actividad laboral. El control del dolor se considera adecuado, y su permanencia inicial en la UCI responde al protocolo habitual en episodios de pérdida muscular súbita como el suyo, especialmente durante las primeras 24 a 48 horas tras el ingreso.

EFE consignó además que el plan de internación incluye un enfoque progresivo en la rehabilitación física, evaluando diariamente los parámetros sensitivos y motores, así como la respuesta de Illa a los distintos tratamientos. Los especialistas remarcaron que el proceso de diagnóstico sigue abierto y que se irán comunicando los avances conforme se disponga de nueva información proveniente de las pruebas complementarias realizadas en los próximos días.

El equipo del Hospital Vall d’Hebron detalló que vigilará estrechamente la evolución clínica del presidente catalán, adaptando el plan terapéutico a partir de los resultados que arrojen los estudios pendientes. Mientras tanto, el entorno sanitario mantiene el seguimiento multidisciplinario para garantizar tanto la recuperación funcional como la detección oportuna de cualquier indicio que requiera una estrategia específica de tratamiento, manteniendo a Illa bajo observación en el centro hospitalario barcelonés por lo menos dos semanas más.

Temas Relacionados

Salvador IllaHospital Vall dHebronGeneralitatAlbert SalazarBarcelonaUCIRehabilitaciónNeurologíaPatricia PozoManel EscobarEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los forenses ya han realizado las autopsias de 38 cuerpos tras el accidente en Adamuz

Infobae

Sigue suspendida hasta nuevo aviso la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Andalucía

Infobae

El Alavés cae a puestos de descenso por primera vez en la temporada

Infobae

El TS corrige y fija el 12 de febrero la audiencia previa al juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por las mascarillas

El TS corrige y fija

Casado: "Nos queda dar un paso ante Alemania y vamos a darlo todo para ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa sale de la

Salvador Illa sale de la UCI: el president catalán pasa a planta tras presentar una “evolución favorable” de su osteomielitis púbica

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: los Reyes visitan la zona y Marlaska apunta que “todas las hipótesis están abiertas”

Más peligroso que útil: ¿Por qué los trenes no tienen cinturones de seguridad?

Procedente el despido de una trabajadora de Alimerka por ineptitud sobrevenida que sufría jaquecas tras la exposición al frío de las cámaras frigoríficas

Las claves del accidente de dos trenes en Adamuz que ha dejado al menos 41 muertos y de la investigación: “Es tremendamente extraño”

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once,

Resultados ganadores del Super Once, Sorteo 3 del martes 20 de enero del 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 2 del martes 20 de enero de 2026

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este martes 20 enero del 2026

Triplex de la Once: números ganadores del Sorteo 2 de este 20 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 este martes 20 de enero del 2026

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”