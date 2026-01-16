Detenidos 162 ultras del fútbol por incidentes violentos en lo que va de temporada

Madrid, 16 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 162 personas presuntamente relacionados con grupos radicales del ámbito futbolístico por incidentes violentos en lo que va de temporada, la mayoría de ellos menores de 40 años y con antecedentes previos por alterar el orden público y por su relaciones con facciones ultras de distintas ideologías.

Según informa este viernes la Dirección General de la Policía, desde agosto hasta ahora, agentes de las brigadas de Información especializadas en la violencia en el deporte han desarrollado 15 operaciones en diversas provincias españolas con ocasión de partidos de fútbol pero también derivadas de otros incidentes sin motivo deportivo.

A los 162 arrestados se les imputan presuntos delitos que van desde desórdenes públicos, riña tumultuaria y lesiones hasta delitos contra los derechos fundamentales y libertades públicas y la pertenencia a grupo criminal, dado que muchos de estos colectivos actúan bajo estructuras jerarquizadas y con premeditación en sus acciones violentas.

El perfil predominante de los detenidos corresponde a varones, de entre 18 y 40 años, con antecedentes previos en delitos relacionados con el orden público, y vinculados a facciones radicales de distintas ideologías.

La Policía destaca en su comunicado que gracias a su estrategia preventiva, los investigadores han podido detectar y desactivar numerosos enfrentamientos planificados entre grupos ultras rivales mediante el seguimiento de los desplazamientos de radicales a otras ciudades y su posterior interceptación, identificación y control.

En varios de estos dispositivos se han incautado objetos peligrosos como defensas extensibles, bengalas, material pirotécnico y protectores bucales, confirmando la naturaleza violenta de estas reuniones.

Así, recuerda lo ocurrido el pasado 1 de noviembre con motivo del partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla C.F. en Madrid. La actuación conjunta de la Comisaría General de Información, la Brigada Provincial de Información y los servicios de Seguridad Ciudadana permitió impedir el enfrentamiento violento entre los grupos ultras del Frente Atlético y los de Biris Norte.

Otro dispositivo relevante, destacan, se desarrolló el 30 de noviembre, dos días antes del encuentro entre el Sevilla C.F. y el Real Betis Balompié al tener conocimiento de una "quedada" entre Biris Norte, United Family y Supporters Gol Sur. La rápida activación de las unidades de seguridad ciudadana permitió detener a catorce radicales e intervenir material destinado a la reyerta.

Respecto a partidos internacionales, la Policía se refiere al partido de Conference League que enfrentó al SK Slovan Bratislava y el Rayo Vallecano disputado en Eslovaquia el 28 de noviembre. Las unidades de Información facilitaron datos relevantes a los servicios policiales eslovacos sobre el desplazamiento de miembros de Bukaneros a Bratislava, donde presuntamente se podría producir un enfrentamiento con los Ultras Slovan, de ideología extrema opuesta.

La labor preventiva también se extiende a categorías inferiores y otros deportes, de forma que un dispositivo reforzado en el partido entre el Talavera Club de Fútbol y el Club Deportivo Careño, celebrado el 30 de noviembre en Talavera de la Reina (Toledo), permitió neutralizar un enfrentamiento violento entre aficionados radicales de ambos equipos.

La Policía Nacional recuerda que mantiene una política de "tolerancia cero" frente a comportamientos extremistas y violentos. Asimismo se destaca la implicación de otras instituciones y organismos como la unidad de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía General del Estado o LALIGA. EFE