El diputado de la Chunta en Sumar carga contra Óscar Puente y se ofrece a apoyar cualquier petición de reprobación

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso adscrito a Sumar, Jorge Pueyo, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha proclamado que su formación está dispuesta a apoyar propuestas de reprobación contra él, ya sea en el Congreso o en el parlamento autonómico.

Así lo ha trasladado en declaraciones en el Congreso para arremeter contra el titular de Transportes por descartar el proyecto de Cercanías entre Aragón y Huesca sin ofrecer, a su juicio, ninguna justificación técnica.

Pueyo ha iniciado su comparecencia remarcado que será el candidato de la Chunta a las elecciones en Aragón del 8 de febrero y que en próximas fechas informará del día concreto en que renunciará a su escaño en la Cámara Baja.

Se da la circunstancia de que la formación aragonesista concurre a estos comicios con su propia candidatura y competirá electoralmente contra Sumar e IU, sus aliados en el grupo y que en la comunidad han suscrito una candidatura de coalición.

"NOS TIENE ABANDONADOS"

Durante su comparecencia, Pueyo ha denunciado que el ministro de Transporte no responde a sus reiteradas preguntas de por qué "descarta" la red de Cercanías entre Zaragoza y Huesca con "motivos peregrinos" y, según ha explicitado, sin mostrar informes técnicos. "Los aragoneses merecemos una respuesta", ha lanzado.

Luego, ha proclamado que un ministro que no responde a un socio de investidura "no está capacitado" para seguir en el Gobierno y que si persiste en no informar sobre esta reclamación de la Chunta en materia de infraestructuras, no contará más con la confianza de su formación y apoyará cualquier propuesta de reprobación. "Nos tiene abandonados", ha espetado.

