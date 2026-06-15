El juez Peinado convoca en persona a Begoña Gómez para audiencia previa de cara al juicio

Madrid, 15 jun (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes la audiencia previa protocolaria de cara al posible juicio en el que sentarían en el banquillo Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes deberán acudir en persona bajo apercibimiento de ser "conducidos por la fuerza pública".

A las seis de la tarde está previsto que comience la audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres procesados por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

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El magistrado les ordenó comparecer personalmente porque la pena a la que se enfrentan "podría provocar alguna conducta (...) tendente a eludir la acción de la Justicia", y les advirtió de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no acudían.

Fuentes jurídicas han explicado a EFE que está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y que la mujer del presidente del Gobierno volverá a entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

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A la audiencia preliminar deben acudir, además de los tres investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

El magistrado suele dar la palabra a los abogados de las acusaciones y las defensas para que expliquen su posición -que ya han ido reiterando a lo largo de la causa- y los investigados pueden intervenir o no, han informado a EFE fuentes jurídicas.

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Las acusaciones pueden pedir medidas cautelares que se dirimirían en un vistilla posterior a la audiencia, detallan las fuentes.

Hazte Oír, que dirige las acusaciones populares, solicitó en su escrito de cara al futuro juicio -presentado en abril- que se adoptaran medidas cautelares para los tres procesados: que se les prohíba salir de España, se les retire el pasaporte y que firmen cada 15 días en el juzgado.

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Todo ello ante "el evidente y fundado riesgo de fuga" por las altas penas que se piden.

El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez. EFE

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