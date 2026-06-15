Mouliaá, citada por presuntas calumnias a Errejón, no irá pero intentará videollamada

Madrid, 15 jun (EFE).- El juez que investiga a Elisa Mouliaá por presuntas calumnias a Íñigo Errejón ha insistido en tomarle declaración este lunes, advirtiendo de que podrá ser detenida si no acude, mientras ella ha anunciado que no irá porque estará trabajando en el extranjero, pero intentará comparecer por videollamada.

El magistrado Arturo Zamarriego ha citado este lunes a Mouliaá para tomarle declaración como investigada por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, sobre el que dijo que extorsionó a testigos de la causa -diferente- en la que se investiga a Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz.

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Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir al juzgado.

Y así la citó para el 15 de junio precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

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La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas cohercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes.

El pasado viernes la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que adelantó no acudirá porque tiene un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

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El domingo precisó que había acreditado documentalmente ante el juzgado que estará "en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", a pesar de lo cual intentará comparecer por videollamada, si técnicamente es posible.

Por su parte el juez dictó un auto el viernes en el que rechazó recusación planteada contra él por la actriz -por falta de imparcialidad-, al concluir que está "construida de forma artificiosa", dentro de la estrategia de la actriz de negarse a declarar.

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En ese escrito el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración del lunes. EFE