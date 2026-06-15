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Municipios afectados por la dana y ConELA, Cruces de Oro de la solidaridad social

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Madrid, 15 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales ha distinguido con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los municipios afectados por la dana, la junta directiva de ConELA, Cermi Mujeres, Fundación Gomaespuma y a título póstumo a Óscar Moral, por la defensa legal de las personas con discapacidad.

Se trata de la máxima distinción que reconoce la labor de entidades, profesionales e instituciones relacionadas con la acción social que hayan redundado en beneficio del bienestar social.

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Los distintivos serán entregados este lunes por el ministro Pablo Bustinduy, quien ha destacado la contribución ejemplar de los galardonados en favor del bienestar y la cohesión social.

Respecto a los municipios afectados por la dana, reconoce las actuaciones desplegadas por los Servicios Sociales, como la atención inmediata, el apoyo psicosocial y la labores de recuperación tras la tragedia.

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El Gobierno distingue la "constancia y dedicación" de la dirección de ConELA que en cuatro años de existencia ha impulsado avances normativos y sociales para los afectados por esta enfermedad.

En el ámbito de la discapacidad, se otorga la Cruz de Oro a Cermi Mujeres por la constante labor de defensa de las mujeres y niñas con discapacidad y a Óscar Moral a título póstumo, uno de los exponentes más cualificados en España en la defensa legal de las personas con discapacidad y en el estudio y análisis académico de esta materia.

El Ministerio de Derechos Sociales reconoce el trabajo de la Fundación Gomaespuma desde hace más de 20 años, en distintas partes del mundo, para mejorar la calidad de vida de miles de niñas, niños y adolescentes a través del acceso a la educación, la promoción de la cultura de paz y la profesionalización de la ayuda humanitaria. EFE

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