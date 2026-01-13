El IBEX 35 renueva máximos históricos pero no alcanza el nivel de los 17.700 puntos

Las cotizaciones del oro y la plata superaron niveles sin precedentes, situándose por encima de los 4.630 y 89 dólares por onza, respectivamente, en una jornada donde la atención del mercado se centró tanto en las materias primas como en la evolución de la inflación estadounidense. Al mismo tiempo, el crudo Brent, valor de referencia para Europa, mostró un repunte de casi el 3 %, impulsado por la persistencia de tensiones geopolíticas. En este contexto, el IBEX 35 registró su segundo máximo histórico consecutivo, aunque se mantuvo por debajo del umbral de los 17.700 puntos.

De acuerdo con información de EFECOM, el principal índice bursátil español logró una variación positiva del 0,08 %, equivalente a un incremento de 13,3 puntos, para cerrar la sesión en 17.687,1 unidades. El selectivo, referencia clave de la Bolsa de Madrid, acumula así una revalorización del 2,19 % desde inicios de 2024. Esta subida moderada contrastó con la caída experimentada en Wall Street, cuyos resultados contrastaron con el avance registrado en el mercado español.

El análisis de EFECOM detalló que, durante la sesión, los inversores se mantuvieron expectantes tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos, evento que influye de manera directa en la percepción global sobre el rumbo de la política monetaria y, por consiguiente, en el comportamiento de los mercados de valores internacionales. El entorno inflacionario estadounidense figura como uno de los principales factores que condicionaron la volatilidad y los movimientos de capital en la jornada.

En paralelo con los movimientos en la renta variable, el petróleo Brent ascendió casi un 3 %, con los mercados atentos al desarrollo de tensiones geopolíticas que podrían impactar tanto la oferta global como la estabilidad de las rutas comerciales energéticas. Según publicó EFECOM, este incremento del crudo se tradujo en mayor presión e incertidumbre para diversas plazas bursátiles, al tratarse de un insumo clave para la industria europea.

El comportamiento de los metales preciosos constituyó otro de los puntos destacados del día. El oro rebasó los 4.630 dólares por onza y la plata se situó por encima de los 89 dólares por onza, estableciendo máximos históricos en ambos casos. La cotización de estos valores suele intensificarse en entornos de incertidumbre económica o ante riesgos geopolíticos, lo que llevó a muchos actores del mercado a considerar estos activos como refugio, según reportó EFECOM.

La publicación de los datos de inflación estadounidense provocó movimientos dispares en los mercados internacionales. Mientras en la Bolsa de Madrid el tono fue positivo, el parqué neoyorquino experimentó una jornada negativa, fenómeno ligado a las posibles interpretaciones de los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés, tal como consignó EFECOM.

Desde el inicio de 2024, el IBEX 35 ha manifestado una resistencia sostenida y cierto dinamismo, situándose como uno de los índices europeos con mejor comportamiento porcentual en el periodo reciente. Este rendimiento se vio acompañado de una actividad relevante en valores energéticos, industriales y financieros, enmarcando la tendencia al alza observada las dos últimas sesiones.

El impacto del precio del crudo, sumado al avance de los metales preciosos y la interpretación de los indicadores macroeconómicos internacionales, conformó una jornada de contrastes y expectativas entre los principales actores del mercado. EFECOM detalló que los diferentes segmentos bursátiles experimentaron variaciones sincronizadas con los acontecimientos globales del día, desde las oscilaciones de las materias primas hasta las fluctuaciones en los índices de referencia.